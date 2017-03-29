Arda Turan 3 hafta yok
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sağ arka adalesinden sakatlandığı belirlenen 30 yaşındaki oyuncunun 3 hafta forma giyemeyeceği bildirildi.
Arda Turan'ın bu süreçte La Liga'da Granada, Sevilla, Malaga ve Real Sociedad ile yapılacak maçların yanı sıra takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Juventus ile oynayacağı çeyrek final karşılaşmalarında görev alması beklenmiyor.
Arda Turan'ın bu süreçte La Liga'da Granada, Sevilla, Malaga ve Real Sociedad ile yapılacak maçların yanı sıra takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Juventus ile oynayacağı çeyrek final karşılaşmalarında görev alması beklenmiyor.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan 3 hafta yok
Toplam 1
Yorum
hakan sene sonunda yolcu ederler.
- ''Kiralama durumumuz olabilir''
Toplam 30
Yorum
erkan k emre alınmalı hatta eneste gelmeli töre zaten dönecek seneye caner gökhan da tam hazır olur defansa vida ile rasisty diyorlar iş tamam
- Beşiktaş'a kötü haber: Yine sakatlandı!
Toplam 1
Yorum
erkan k caneri bu sezon unutalım bonservisini alalım dursun
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