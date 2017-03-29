 Anadolu ateşi! – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Anadolu ateşi!

    Anadolu ateşi!

    Türkiye, Anadolu’da milli ruhu yakaladı. İstanbul’dan uzaklaştıktan sonra çıktığı 6 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen ay-yıldızlılar, önceki akşam da Eskişehir Stadı’nda şovuna devam etti.

    'nın EURO 2016 grup maçlarını Konya'da oynamaya başladıktan sonra yakaladığı çıkış devam ediyor. Letonya ile berabere kaldıktan sonra Hollanda ve İzlanda'ya karşı Konya Stadı'nda zafere koşan ve finallere kalan ay-yıldızlılar, Dünya Kupası Elemeleri'nde de Ukrayna'ya karşı aynı şehirde beraberlik elde etti. Daha sonra grupta Kosova ve Finlandiya'ya karşı Antalya'da 3 puanı kazanan A Milli Takım, son olarak da Eskişehir'de şov yaptı.

    TFF'DEN TEŞEKKÜR
    Moldova ile Eskişehir'de oynanan maçta taraftarlar tribünde; futbolcular da sahada şov yaptı. 23.27'lik yaş ortalamasıyla sahaya çıkan Türkiye, rakibine şans tanımazken, Anadolu'daki kaybetmeme serisi de 7 karşılaşmaya çıktı. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) dün bir açıklama yaparak, destekleri için Eskişehirsporlu futbolseverlere teşekkür etti.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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