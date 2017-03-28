Ukrayna-Türkiye maçı o kentte
2018 Dünya Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ile 2 Eylül'de karşı karşıya geleceği maçın oynanması beklenen kent belli oldu.
Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesi eleme grubu maçında Ukrayna'yı 6 Ekim'de Konya'da ağırlayan Türkiye, rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.
Grupta üçüncü ve dördüncü sıralardaki Ukrayna ile Türkiye'nin sekizer puanı bulunuyor.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 10:39
- ''FIFA’ya gidiyoruz!''
Toplam 13
Yorum
Selim Yeter artık olmayacak bir şey işte önümüze bakalım artık.
- Arda’yı dahil etmedi
Toplam 1
Yorum
net sadece ardayı değil genç futbolcuları tercih etti ama nedense arda kadroya girmeyince özel haber yapılıyor artık yenilerde denenmeli
- Tudor 7 transfer istedi
Toplam 15
Yorum
gerçek her gelen yönetim yada hoca transfer istiyor istedikleri futbolcular da az paraya gelmez takım tutmazsa yine zarar hiç düşünmüyorlar
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