 Ukrayna-Türkiye maçı o kentte – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Ukrayna-Türkiye maçı o kentte

    Ukrayna-Türkiye maçı o kentte

    2018 Dünya Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ile 2 Eylül'de karşı karşıya geleceği maçın oynanması beklenen kent belli oldu.

    Football24.ua sitesinde yer alan habere göre Ukrayna'nın, A Millileri Harkov kentinde konuk etmesi bekleniyor. Ancak Ukrayna Futbol Federasyonu'nun henüz konuyla ilgili nihai kararı vermediği belirtiliyor. Ukrayna A Milli Futbol Takımı'nın, Hırvatistan ile ise 9 Ekim'de Kiev'de karşı karşıya geleceği tahmin ediliyor.

    Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesi eleme grubu maçında Ukrayna'yı 6 Ekim'de Konya'da ağırlayan Türkiye, rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.

    Grupta üçüncü ve dördüncü sıralardaki Ukrayna ile Türkiye'nin sekizer puanı bulunuyor.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:39
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