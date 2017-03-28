 TFF’den Cebanu’ya kutlama – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    ’den Cebanu’ya kutlama

    TFF’den Cebanu’ya kutlama
    Maçtan önce dostluk rüzgarları esti. yöneticileri, Moldovalı yetkililer için resmi yemek düzenledi. TFF delegasyonu, yemek sonunda bugün 62 yaşına giren Moldova Futbol Federasyonu Başkanı 'nun doğum gününü kutladı. Başkan Cebanu, hazırlanan pastayı kesti ve tebrikleri kabul etti.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:08
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