 Protokol imzaladı – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Protokol imzaladı

    Protokol imzaladı
    Eskişehir'deki maç öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , ile buluştu. Bakan Müezzinoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Eskişehir'de A Milli Takım Kaptanı ile Erenköy Mahallesi'nde bulunan Toplum Aile Destekleme Merkezinde bir araya geldi. Arda ile bir protokol imzaladıklarını söyleyen Müezzinoğlu içerikle ilgili bilgi vermedi.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:56
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