 ''Koçum Emre!'' – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    ''Koçum Emre!''

    ''Koçum Emre!''

    Dortmund’un forveti Aubameyang, takım arkadaşı Emre’nin futboluyla mest oldu. Sosyal medya hesabından milli yıldızımıza övgüler yağdırdı.

    'un Borussia Dortmund'tan takım arkadaşı olan Pierre Emerick Aubameyang, milli futbolcunun klas çalımları ve golüyle mest oldu. Genç yıldızımız için övgü dolu ifadeler kullanan Aubameyang, twitter hesabından arka arkaya Emre Mor paylaşımları yaptı. Aubameyang, önce "Ne oyun ama!", ardından "Moldova'ya napıyorsun Emre" ve son olarak "Koçum Emre" tweetleri attı. Aubameyang'ı bu iletileri binlence beğeni aldı. Emre'ye yine sosyal medyada methiyeler dizildi. İşte o övgülerden bazıları:

    ÇALIMLARI İNSANLIK AYIBI!
    "Emre Mor sen mükemmel bi detaysın", "Emre Mor bey diyeceksiniz", "Emre mor inşallah her maç 11 başlarsın", "İnsanlık ayıbı diye bişey var Emre Mor'un çalımları gibi."



    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
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