''Koçum Emre!''
Dortmund’un forveti Aubameyang, takım arkadaşı Emre’nin futboluyla mest oldu. Sosyal medya hesabından milli yıldızımıza övgüler yağdırdı.
ÇALIMLARI İNSANLIK AYIBI!
"Emre Mor sen mükemmel bi detaysın", "Emre Mor bey diyeceksiniz", "Emre mor inşallah her maç 11 başlarsın", "İnsanlık ayıbı diye bişey var Emre Mor'un çalımları gibi."
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:09
- Gençlik ateşi!
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Bu kadar gencin alındığı yerde ki bazıları artık gençlikten çıkmış. Yusuf Yazıcının alınmamasını çok saçma buluyorum. Yusuf bu takımda oynar
- Wesley Sneijder Galaxy yolunda
Toplam 16
Yorum
Neriman Chedjou, De Jong, Sneijder 33 Yaşındaki bu Oyuncular Acilen gönderilmeli.. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz Ünder, Enes Ünal...
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 24
Yorum
Dmn30 Bakn beyler bjk tarftarlaridn 100 kisye sorsn tolga gondrilsin mi 80/90 u gondrilsin der bjk kalitesinde deglsin tolga szn snu git be abi.
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