''Kazanmaya alışacağız''
Milli Takım’ın hocası, “Hazırık maçı da olsa zafer almak önemli. Umarım kazanmayı yine alışkanlık haline getiririz. İnşallah yine 20 maçlık bir namağlup seri yakalarız” dedi.
İZLEMESİ KEYİ FLİYDİ
Pozisyon da vermediler. İlk defa milli formayı giyen 3-4 oyuncumuz vardı ve izlemesi zevk veren bir takım görünümündeydik." Tecrübeli teknik adam, grupta da önemli karşılaşmalar oynayacaklarını sözlerine ekleyip "Finlandiya zaferiyle önemli bir işe imza attık. Gerisi gelecektir" diye umutlu konuştu.
TARAFTARA TEŞEKKÜR
Terim, destekleri nedeniyle taraftarlara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Tecrübeli hoca, "Atmosfer muhteşemdi. Eskişehir halkına, şehrine ve seyircisine teşekkür ederim. Tam bir futbol arenasıydı. Çok bir destek aldık. Her maçta bu taraftara layık olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:21
- Gençlik ateşi!
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Bu kadar gencin alındığı yerde ki bazıları artık gençlikten çıkmış. Yusuf Yazıcının alınmamasını çok saçma buluyorum. Yusuf bu takımda oynar
- Wesley Sneijder Galaxy yolunda
Toplam 16
Yorum
Neriman Chedjou, De Jong, Sneijder 33 Yaşındaki bu Oyuncular Acilen gönderilmeli.. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz Ünder, Enes Ünal...
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 24
Yorum
Dmn30 Bakn beyler bjk tarftarlaridn 100 kisye sorsn tolga gondrilsin mi 80/90 u gondrilsin der bjk kalitesinde deglsin tolga szn snu git be abi.
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