 ''Kazanmaya alışacağız'' – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    ''Kazanmaya alışacağız''

    ''Kazanmaya alışacağız''

    Milli Takım’ın hocası, “Hazırık maçı da olsa zafer almak önemli. Umarım kazanmayı yine alışkanlık haline getiririz. İnşallah yine 20 maçlık bir namağlup seri yakalarız” dedi.

    Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, dünyanın en genç milli takımı olarak sahaya çıktıklarını belirterek öğrencilerini performansından memnuniyetini dile getirdi. Usta çalıştırıcı, "Moldova'yla oynamak kolay değildir. Fizik gücüne dayalı, oynatmayan bir takım. Futbolcularımı tebrik ediyorum" diye konuştu. "Hazırlık maçı da olsa galibiyet önemli. Umarım kazanmayı yine alışkanlık haline getireceğiz. İnşallah yine 20 maçlık bir namağlup seri yakalarız" ifadelerini kullanan ay-yıldızlı hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaş ortalaması 23.9 belki de dünyanın en genç milli takımlarından birin sürdük sahaya. Çok fazla şans vermediğim oyunculara şans vereceğimi söylemiştim. Çok da iyi oynadılar.

    İZLEMESİ KEYİ FLİYDİ
    Pozisyon da vermediler. İlk defa milli formayı giyen 3-4 oyuncumuz vardı ve izlemesi zevk veren bir takım görünümündeydik." Tecrübeli teknik adam, grupta da önemli karşılaşmalar oynayacaklarını sözlerine ekleyip "Finlandiya zaferiyle önemli bir işe imza attık. Gerisi gelecektir" diye umutlu konuştu.

    TARAFTARA TEŞEKKÜR
    Terim, destekleri nedeniyle taraftarlara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Tecrübeli hoca, "Atmosfer muhteşemdi. Eskişehir halkına, şehrine ve seyircisine teşekkür ederim. Tam bir futbol arenasıydı. Çok bir destek aldık. Her maçta bu taraftara layık olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:21
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