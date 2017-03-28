Gençlik ateşi!
'Genç' milli yıldızlar, Moldova karşısında güneş gibi parladı. Fatih Terim yine yapacağını yaptı ve Moldova karşısında yaş ortalaması 23.2 olan oyuncularımızı sahaya sürdü. Genç yıldızlarımız, Moldova’yı rahat geçerek hocalarının güvenini boşa çıkarmadı.
ESKİŞEHİR HAKKINI VERDİ
Üstelik galibiyeti getiren goller de sahanın genç fidanları Emre Mor, Ahmet Çalık ve Cengiz Ünder'den geldi. Moldova'nın tek sayısını ise Ginsari attı. Onur, Şener, Çağlar, Ahmet, Güray, Okay, Oğuzhan, Emre Çolak, Emre Mor, Cengiz ve Enes 11'iyle çıktığımız mücadelede Emre Mor başta olmak üzere genç oyuncuların performansı yükü beğeni topladı. Taraftardan büyük alkış aldı. Artık gözlerimiz, 11 Haziran'da Kosova ile deplasmanında oynacağımız maça çevrildi.
TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Finlandiya maçında sahaya çıkan kadronun tamamında değişikliğe gitti. Ay-yıldızlı takımın eleme maçında 11'de forma giyen Volkan Babacan, Ömer Toprak, Volkan Şen, Gökhan Gönül ve Arda Turan bu maçın kadrosunda yer almazken, Selçuk İnan, İsmail Köybaşı, Cenk Tosun, Olcay Şahan, Mehmet Topal ile Yunus Mallı yedek soyundu.
HİÇ MAĞLUBİYETİ YOK
Terim önderliğinde çıktığı son 3 maçı da kazanan Ay-yıldızlılar, Moldova karşısındaki tarihi yenilmezliğini sürdürdü. Moldova ile 9. kez karşılaşan milliler, 7. galibiyetini elde etti. Hiçbir mücadelede Moldova'ya mağlup olmayan ay-yıldızlı ekibimiz diğer 2 karşılaşmadan ise 1-1 beraberlikle ayrıldı. A Milli Takım, Moldova ile oynadığı 9 maçta 21 gol atarken sadece 3 gol yedi.
İLKLERİN GECESİ
Moldova'yı da ezip geçen ve çıkışını südüren A Milli Takım herkesi heyecanlandırırken gollerin genç isimlerden gelmesi ayrı bir sevinç yarattı. Cengiz Ünder, Emre Mor ve Ahmet Çalık ay-yıldızlı ekibimizi galibiyete taşırken üç oyuncu aynı zamanda ilk golle tanışma mutluluğu yaşadı. 14. dakikadaki hızlı atakta Oğuzhan Özyakup topu çok iyi taşıdı ve pasını verdi. Karşı karşıya kalan Emre Mor kaleciyi geçip topu filelere bıraktı. Emre, 10. maçında skora katkı yapmayı da başardı.
İKİNCİ MAÇINDA GOLÜNÜ YAZDI
Milli takım formasıyla 8. maçına çıkan Galatasaray'ın defans oyuncusu Ahmet Çalık da 24. dakikada golle buluştu. Çalık, Emre Çolak'ın kullandığı korner atışını ağlara yolladı. Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder, maçın 52. dakikasında ceza sahası dışından müthiş bir gol kaydetti. Sol ayağıyla topu sağ köşeye gönderen 19 yaşındaki Cengiz, Moldova ağlarını sarsarak ikinci milli maçında gole ulaştı.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:37
- Gençlik ateşi!
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Bu kadar gencin alındığı yerde ki bazıları artık gençlikten çıkmış. Yusuf Yazıcının alınmamasını çok saçma buluyorum. Yusuf bu takımda oynar
- Wesley Sneijder Galaxy yolunda
Toplam 16
Yorum
Neriman Chedjou, De Jong, Sneijder 33 Yaşındaki bu Oyuncular Acilen gönderilmeli.. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz Ünder, Enes Ünal...
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 24
Yorum
Dmn30 Bakn beyler bjk tarftarlaridn 100 kisye sorsn tolga gondrilsin mi 80/90 u gondrilsin der bjk kalitesinde deglsin tolga szn snu git be abi.
Gençlik ateşi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.