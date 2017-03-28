 Gençlik ateşi! – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Gençlik ateşi!

    Gençlik ateşi!

    'Genç' milli yıldızlar, karşısında güneş gibi parladı. Fatih Terim yine yapacağını yaptı ve Moldova karşısında yaş ortalaması 23.2 olan oyuncularımızı sahaya sürdü. Genç yıldızlarımız, Moldova’yı rahat geçerek hocalarının güvenini boşa çıkarmadı.

    Gururlan ; pırıl pırıl gençler geliyor... Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki en kilit maçlarından birinde Finlandiya'yı 2-0 mağlup ederek Türkiye'yi sevince boğan A Milliler, dün de galibiyetiyle çıkışını sürdürdü. Üstelik bunu tamamen değişmiş, gençleşmiş bir milli takım ile yaptı. Türkiye'yi her zaman şaşırtmayı başaran Terim, 23.2'lik bir yaş ortalaması bulunan bir takımı sahaya sürdü ve gençler, Eskişehir Stadı'nda oynanan mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak geleceğimizin aydınlık olduğunu ortaya koydu.

    ESKİŞEHİR HAKKINI VERDİ
    Üstelik galibiyeti getiren goller de sahanın genç fidanları Emre Mor, Ahmet Çalık ve Cengiz Ünder'den geldi. Moldova'nın tek sayısını ise Ginsari attı. Onur, Şener, Çağlar, Ahmet, Güray, Okay, Oğuzhan, Emre Çolak, Emre Mor, Cengiz ve Enes 11'iyle çıktığımız mücadelede Emre Mor başta olmak üzere genç oyuncuların performansı yükü beğeni topladı. Taraftardan büyük alkış aldı. Artık gözlerimiz, 11 Haziran'da Kosova ile deplasmanında oynacağımız maça çevrildi.

    TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ
    Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Finlandiya maçında sahaya çıkan kadronun tamamında değişikliğe gitti. Ay-yıldızlı takımın eleme maçında 11'de forma giyen Volkan Babacan, Ömer Toprak, Volkan Şen, Gökhan Gönül ve Arda Turan bu maçın kadrosunda yer almazken, Selçuk İnan, İsmail Köybaşı, Cenk Tosun, Olcay Şahan, Mehmet Topal ile Yunus Mallı yedek soyundu.

    HİÇ MAĞLUBİYETİ YOK
    Terim önderliğinde çıktığı son 3 maçı da kazanan Ay-yıldızlılar, Moldova karşısındaki tarihi yenilmezliğini sürdürdü. Moldova ile 9. kez karşılaşan milliler, 7. galibiyetini elde etti. Hiçbir mücadelede Moldova'ya mağlup olmayan ay-yıldızlı ekibimiz diğer 2 karşılaşmadan ise 1-1 beraberlikle ayrıldı. A Milli Takım, Moldova ile oynadığı 9 maçta 21 gol atarken sadece 3 gol yedi.

    İLKLERİN GECESİ
    Moldova'yı da ezip geçen ve çıkışını südüren A Milli Takım herkesi heyecanlandırırken gollerin genç isimlerden gelmesi ayrı bir sevinç yarattı. Cengiz Ünder, Emre Mor ve Ahmet Çalık ay-yıldızlı ekibimizi galibiyete taşırken üç oyuncu aynı zamanda ilk golle tanışma mutluluğu yaşadı. 14. dakikadaki hızlı atakta Oğuzhan Özyakup topu çok iyi taşıdı ve pasını verdi. Karşı karşıya kalan Emre Mor kaleciyi geçip topu filelere bıraktı. Emre, 10. maçında skora katkı yapmayı da başardı.

    İKİNCİ MAÇINDA GOLÜNÜ YAZDI
    Milli takım formasıyla 8. maçına çıkan Galatasaray'ın defans oyuncusu Ahmet Çalık da 24. dakikada golle buluştu. Çalık, Emre Çolak'ın kullandığı korner atışını ağlara yolladı. Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder, maçın 52. dakikasında ceza sahası dışından müthiş bir gol kaydetti. Sol ayağıyla topu sağ köşeye gönderen 19 yaşındaki Cengiz, Moldova ağlarını sarsarak ikinci milli maçında gole ulaştı.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:37
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