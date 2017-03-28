Eskişehir’de Ay-Yıldız bayramı
A Milli Futbol Takımı'nın, Moldova ile oynadığı hazırlık maçında Eskişehir, tarihinde ilk kez milli maça ev sahipliği yaptı.
100 METRELİK DEV BAYRAK
Maç öncesinde yapılan koreografide yaklaşık 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Maraton tribününde yükselen dev Türk bayrağının altında, "Milli takıma başarılar dileriz" yazısı yer aldı. Stadın çevresine de "Türkiye UEFA EURO 2024 Adayı" pankartı asıldı.
YETİM GÜLERSE DÜNYA GÜLER
TFF karşılaşma öncesinde taraftarlara Türk bayrağı dağıttı. 35 bin kapasiteli stadın koltukları Türk bayraklarıyla donatıldı. Stat dışındaki etkinlik alanlarında da Türk bayrakları futbolseverlere verildi. Ayrıca Milli Takım ısınmaya "Yetim gülerse dünya güler" yazılı pankartla çıktı.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:02
- Gençlik ateşi!
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Bu kadar gencin alındığı yerde ki bazıları artık gençlikten çıkmış. Yusuf Yazıcının alınmamasını çok saçma buluyorum. Yusuf bu takımda oynar
- Wesley Sneijder Galaxy yolunda
Toplam 16
Yorum
Neriman Chedjou, De Jong, Sneijder 33 Yaşındaki bu Oyuncular Acilen gönderilmeli.. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz Ünder, Enes Ünal...
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 24
Yorum
Dmn30 Bakn beyler bjk tarftarlaridn 100 kisye sorsn tolga gondrilsin mi 80/90 u gondrilsin der bjk kalitesinde deglsin tolga szn snu git be abi.
Eskişehir’de Ay-Yıldız bayramı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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