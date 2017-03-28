 Eskişehir’de Ay-Yıldız bayramı – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    ’de Ay-Yıldız bayramı

    Eskişehir’de Ay-Yıldız bayramı

    'nın, Moldova ile oynadığı hazırlık maçında , tarihinde ilk kez milli maça ev sahipliği yaptı.

    Futbolseverler maça yoğun ilgi gösterirken, satışa sunulan biletler, 26 gün önce tükenmişti. Karşılaşmayı 35 bin futbolsever tribünden seyretti. Mücadeleyi Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst ve bazı yöneticiler de izledi.



    100 METRELİK DEV BAYRAK
    Maç öncesinde yapılan koreografide yaklaşık 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Maraton tribününde yükselen dev Türk bayrağının altında, "Milli takıma başarılar dileriz" yazısı yer aldı. Stadın çevresine de "Türkiye UEFA EURO 2024 Adayı" pankartı asıldı.



    YETİM GÜLERSE DÜNYA GÜLER
    TFF karşılaşma öncesinde taraftarlara Türk bayrağı dağıttı. 35 bin kapasiteli stadın koltukları Türk bayraklarıyla donatıldı. Stat dışındaki etkinlik alanlarında da Türk bayrakları futbolseverlere verildi. Ayrıca Milli Takım ısınmaya "Yetim gülerse dünya güler" yazılı pankartla çıktı.

    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:02
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