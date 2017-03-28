Aubameyang'dan Emre Mor'a mesaj

A Milli Takım, dün akşam hazırlık maçında Moldova'yı 3-1 mağlup etti. Dortmund forması giyen Emre Mor karşılaşmanın 14. dakikasında ay-yıldızlı formayla ilk golünü attı. 19 yaşındaki yıldızın golünün ardından kulübü Dortmund'un sosyal medya hesabından Türk bayrağı ile birlikte oyuncuya alkış gönderildi. Alman kulübü TFF'ye ait Milli Takımlar hesabının mesajlarını paylaşırken, bir mesaj da Aubameyang'dan geldi.Emre'nin Borussia Dortmund'dan takım arkadaşı Aubameyang, genç oyuncuya Türk bayrağı ile birlikte 'koçum' mesajını gönderdi.