Aubameyang'dan Emre Mor'a mesaj
Alman ekibi Borussia Dortmund'un sosyal medya hesabı Emre Mor'un golünden sonra adeta kırmızı-beyaza büründü. Dortmund'un yıldızı Aubameyang da Emre Mor'u tebrik etti.
A Milli Takım, dün akşam hazırlık maçında Moldova'yı 3-1 mağlup etti. Dortmund forması giyen Emre Mor karşılaşmanın 14. dakikasında ay-yıldızlı formayla ilk golünü attı. 19 yaşındaki yıldızın golünün ardından kulübü Dortmund'un sosyal medya hesabından Türk bayrağı ile birlikte oyuncuya alkış gönderildi. Alman kulübü TFF'ye ait Milli Takımlar hesabının mesajlarını paylaşırken, bir mesaj da Aubameyang'dan geldi.
Emre'nin Borussia Dortmund'dan takım arkadaşı Aubameyang, genç oyuncuya Türk bayrağı ile birlikte 'koçum' mesajını gönderdi.
Emre'nin Borussia Dortmund'dan takım arkadaşı Aubameyang, genç oyuncuya Türk bayrağı ile birlikte 'koçum' mesajını gönderdi.
Kocum @Emremor29 ??????— Aubameyang P-E (@Aubameyang7) 27 Mart 2017
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 11:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gümüşdağ: Değişiklik olmasını istemiyoruz
Toplam 4
Yorum
YORUM SİZ KENDİNİZİ KANDIRIYORSUNUZ ...FİFA YA GİDİLECEK...SUÇ VAR CEZA YOK.FİFA BUNU TEMİZLER...
- Gençlik ateşi!
Toplam 11
Yorum
qwerty TERIM'IM GENCLERI GELIYOR.
- MP Arena 15 yıl Fırtına’nın
Toplam 2
Yorum
Gs Bu nasıl saçma iştir arkadaş kendine stad yapıyosun 15 yıl süreli kiracı oluyosun oda yetmezmiş gibi dünyanın parasını ödüyosun.
Aubameyang'dan Emre Mor'a mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.