 Arda’yı dahil etmedi – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Arda’yı dahil etmedi

    Arda’yı dahil etmedi
    Türkiye Futbol Direktörü , kadrosunda genç futbolculara forma şansı verirken takım kaptanı 'a kadroda yer vermedi. Milli futbolcunun, sağ kasığındaki problem nedeniyle takımda yer almadığı belirtildi. Tecrübeli teknik adam, İsmail Köybaşı, Selçuk İnan, Mehmet Topal, Cenk Tosun ve Olcan Şahan gibi futbolcuları yedek olarak kadroya aldı.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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