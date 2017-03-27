Türkiye - Moldova | Canlı Anlatım
A Milli Futbol Takımımız 94 yıllık tarihinde Eskişehir’de ilk kez sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlılar, hazırlık sınavında Moldova’yı ağırlıyor.
MİLLİLER KAYBETMİYOR
Eskişehir Atatürk Stadı'nda Moldova'yı konuk eden olan A Milli Takımımız, bu rakibiyle 9. kez kozlarını paylaşıyor. Ay-yıldızlılar 6 resmi, 2 de özel maçta karşılaştığı Moldova'yı 6 kez mağlup ederken, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Rakibine karşı yenilgi yüzü görmeyen milliler, 18 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova)
Türkiye: Onur Kıvrak, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Ahmet Çalık, Güray Vural, Okay Yokuşlu, Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder, Emre Çolak, Emre Mor, Enes Ünal
Moldova: Pascengo, Golovatenco, Epureanu, Cojocari, Cebotaru, Dedov, Ginsari, Bolohan, Mihaliov, Bugaiov, Racu
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:04
- Beşiktaş maçı için loca kararı
Toplam 4
Yorum
ÜZÜLME ALİ KART--ALİ : SEN HİÇ ÜZÜLME TFF (D. ÖREN, YUSUF, TERMİNATÖRLER ) GEREĞİNİ YAPARLAR. ŞİMDİYE KADAR YAPMADILAR MI?
- Göksel Gümüşdağ'dan 'yabancı kuralı' açıklaması
Toplam 6
Yorum
BABANIZ BEŞİKTAŞ -Beşiktaş çok iyi gidiyor ne yapalım? en iyisi Beşiktaşın bütün ekonomik ve teknik planlamalarını bozmak için yabancı kuralını değiştirelim
- Aziz Yıldırım'ın beraat kararının onanması talep edildi
Toplam 10
Yorum
HAKAN ÖZBAŞ UEFA VERDİ SENİN GİBİ İFTİRACILARA CEVABINI HADİ ŞİMDİ KUMDA OYNA
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