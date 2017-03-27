 Türkiye - Moldova | Canlı Anlatım – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Türkiye - | Canlı Anlatım

    Türkiye - Moldova | Canlı Anlatım

    A Milli Futbol Takımımız 94 yıllık tarihinde ’de ilk kez sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlılar, hazırlık sınavında ’yı ağırlıyor.

    2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde geçtiğimiz cuma Finlandiya'yı 2-0'lık sonuçla geçen Türkiye, ile bir hazırlık maçı yapıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, bu karşılaşmayı ise ilk kez sahne aldığı Eskişehir'de oynuyor. 94 yıllık tarihinde bu kentte ilk maçına çıkacak olan A Milli Takımımız'ın mücadelesi saat 19.15'te başladı ve TV 8'den canlı yayınlanıyor.

    MİLLİLER KAYBETMİYOR
    Atatürk Stadı'nda Moldova'yı konuk eden olan A Milli Takımımız, bu rakibiyle 9. kez kozlarını paylaşıyor. Ay-yıldızlılar 6 resmi, 2 de özel maçta karşılaştığı Moldova'yı 6 kez mağlup ederken, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Rakibine karşı yenilgi yüzü görmeyen milliler, 18 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.



    Stat: Yeni Eskişehir

    Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova)

    Türkiye: Onur Kıvrak, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Ahmet Çalık, Güray Vural, Okay Yokuşlu, Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder, Emre Çolak, Emre Mor, Enes Ünal

    Moldova: Pascengo, Golovatenco, Epureanu, Cojocari, Cebotaru, Dedov, Ginsari, Bolohan, Mihaliov, Bugaiov, Racu
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:04
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