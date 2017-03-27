 Milli Takım’da Arda Turan şoku! – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Milli Takım’da Arda Turan şoku!

    Milli Takım’da Arda Turan şoku!

    A Milli Takım’ın bu akşam oynayacağı Moldova karşılaşması öncesi kaptan Arda Turan, kasığındaki sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

    A Milli Futbol Takımı'nın bugün Moldova ile yapacağı özel maçta, sakatlığı nedeniyle Arda Turan'ın oynamayacağı duyuruldu.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kaptanı Arda Turan'ın, bu akşam Eskişehir'de Moldova ile oynanacak özel maçta, sağ kasığındaki problem nedeniyle forma giyemeyeceği belirtildi.

    Arda'nın detaylı kontrolleri ve muayenesinin dün yapıldığı aktarılarak, "Sağ kasığındaki yaralanmanın Moldova maçına kadar tamamen iyileşmesinin mümkün olmamasından ötürü, oyuncuyu riske etmemek amacıyla, sağlık ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararı sonrası, Arda'nın maç kadrosunda yer almaması uygun bulundu." ifadeleri kullanıldı.

    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:48
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