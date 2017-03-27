Eskişehir'de ilklerin gecesi!
A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Moldova ile karşılaştı. Fatih Terim'in sahaya sürdüğü genç oyunculardan kurulu kadro oynanan futbol ile büyük beğeni topladı. Emre Mor, Ahmet Çalık ve Cengiz Ünder'in milli forma ile attıkları ilk gollerle Ay-Yıldızlılar mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Moldova'nın tek golü 90+2. dakikada Radu Ginsari'den geldi. Maç içindeki çalımları ve enerjisi ile Emre Mor stadı dolduran taraftarları adeta mest etti.
PERDEYİ EMRE MOR AÇTI
14.dakikada hızlı gelişen atakta topla birlikte ilerleyen Oğuzhan Özyakup'un ara pasına hareketlenen Emre Mor kaleci Serghei Pascenco'yu da geçerek sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Milliler bu golle 1-0 öne geçti.
AHMET ÇALIK SKORU 2-0'A GETİRDİ
Mücadelenin 24. dakikasında sol kanattan kazandığımız korneri kullanan Emre Çolak'ın ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Ahmet Çalık, altıpas önünden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Serghei Pascenco'nun solundan ağlarla buluşturdu. Ahmet'in golüyle fark 2'ye yükseldi.
İlk yarı 2-0'lık skorla sona erdi.
İkinci yarıda Moldova biraz daha ileride oynadı ve pozisyon aradı.
CENGİZ'DEN HARİKA GOL!
52. dakikada Okay Yokuşlu'nun pasıyla topla buluşan Cengiz Ünder'in ceza sahası dışında uzak bir mesafeden sol ayağıyla kaleye gönderdiği sert ve etkili şutunda meşin yuvarlak Serghei Pascenco'nun solundan ağlarla buluştu ve fark 3'e çıktı.
MOLDOVA'NIN TEK GOLÜ RADU'DAN
90+2. dakikda Alexandru Dedov'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Radu Ginsari, Şener Özbayraklı'yı ekarte ederek sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 3-1'e geldi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca A Milli Takımımız, Moldova'yı 3-1 mağlup etti.
İLKELERİN GECESİ!
Bu gece oynanan mücadele adeta ilklerin gecesi oldu. Eskişehir'de ilk kez bir Milli maç oynayan A Milli Takım'a taraftarlar büyük destek verdi.
Ayrıca, Genç yıldızlarımız Emre Mor, Cengiz Ünder ve Ahmet Çalık Milli Takım kariyerlerindeki ilk gollerini Moldova'ya karşı attı.
Serdar Gürler, Güray Vural, Harun Tekin ve Deniz Türüç de ilk kez milli formayı bu maçta giydiler.
MİLLİLER KAYBETMİYOR
Eskişehir Atatürk Stadı'nda Moldova'yı konuk eden olan A Milli Takımımız, rakibiyle 9. kez kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılar 6 resmi, 2 de özel maçta karşılaştığı Moldova'yı 7 kez mağlup ederken, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanmıştı. Rakibine karşı yenilgi yüzü görmeyen milliler, bu akşamki maçla birlikte 21 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde sadece 2 gol gördü.
TERİM İLK 11'İ DEĞİŞTİRDİ
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Finlandiya maçında sahaya çıkan kadronun tamamında değişikliğe gitti.
A Milli Takım, Moldova müsabakasına Onur Kıvrak, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Emre Çolak, Güray Vural, Okay Yokuşlu, Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder, Ahmet Çalık, Enes Ünal, Emre Mor 11'i ile başladı.
Ay-yıldızlı takımın elemelerde Antalya'da yaptığı Finlandiya maçında 11'de forma giyen Volkan Babacan, Ömer Toprak, Volkan Şen, Gökhan Gönül ve Arda Turan bu maçın kadrosunda yer almazken, Selçuk İnan, İsmail Köybaşı, Cenk Tosun, Olcay Şahan, Mehmet Topal ile Yunus Mallı yedek soyundu.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:12
- Kompany’ye kanca
Toplam 12
Yorum
Bence Yada Gonzalo Rodriguez AC Florenz Kaptani Sözlesme Bitiyor 33 Yasina geliyor ama bence Bizim Lig de 35 Yasinda Bile oynar
- Kompany’ye kanca
Toplam 12
Yorum
Bence Cruzeiro da Dede Stoper var Sözlesme Bitiyor Milli Takimda Bile oynamis 1.92 Boy Üste Eski Takim 2013 5 Vermis Bögle adamlar Neden almiyorus
- Caner gibisi el yakıyor
Toplam 1
Yorum
Bence Bence bedavaya Bile Mümkün Bögle Sol bek Bulmak Mesela Leeds United de Piyasa Degeri 5 Milyon € Charlie Taylor var sözlesme bitiyor
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