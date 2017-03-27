Eskişehir'de ilklerin gecesi!

PERDEYİ EMRE MOR AÇTI

14.dakikada hızlı gelişen atakta topla birlikte ilerleyen Oğuzhan Özyakup'un ara pasına hareketlenen Emre Mor kaleci Serghei Pascenco'yu da geçerek sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Milliler bu golle 1-0 öne geçti.

AHMET ÇALIK SKORU 2-0'A GETİRDİ

Mücadelenin 24. dakikasında sol kanattan kazandığımız korneri kullanan Emre Çolak'ın ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Ahmet Çalık, altıpas önünden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Serghei Pascenco'nun solundan ağlarla buluşturdu. Ahmet'in golüyle fark 2'ye yükseldi.

İlk yarı 2-0'lık skorla sona erdi.

İkinci yarıda Moldova biraz daha ileride oynadı ve pozisyon aradı.

CENGİZ'DEN HARİKA GOL!

52. dakikada Okay Yokuşlu'nun pasıyla topla buluşan Cengiz Ünder'in ceza sahası dışında uzak bir mesafeden sol ayağıyla kaleye gönderdiği sert ve etkili şutunda meşin yuvarlak Serghei Pascenco'nun solundan ağlarla buluştu ve fark 3'e çıktı.



MOLDOVA'NIN TEK GOLÜ RADU'DAN

90+2. dakikda Alexandru Dedov'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Radu Ginsari, Şener Özbayraklı'yı ekarte ederek sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 3-1'e geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca A Milli Takımımız, Moldova'yı 3-1 mağlup etti.

İLKELERİN GECESİ!

Bu gece oynanan mücadele adeta ilklerin gecesi oldu. Eskişehir'de ilk kez bir Milli maç oynayan A Milli Takım'a taraftarlar büyük destek verdi.

Ayrıca, Genç yıldızlarımız Emre Mor, Cengiz Ünder ve Ahmet Çalık Milli Takım kariyerlerindeki ilk gollerini Moldova'ya karşı attı.

Serdar Gürler, Güray Vural, Harun Tekin ve Deniz Türüç de ilk kez milli formayı bu maçta giydiler.

MİLLİLER KAYBETMİYOR

Eskişehir Atatürk Stadı'nda Moldova'yı konuk eden olan A Milli Takımımız, rakibiyle 9. kez kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılar 6 resmi, 2 de özel maçta karşılaştığı Moldova'yı 7 kez mağlup ederken, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanmıştı. Rakibine karşı yenilgi yüzü görmeyen milliler, bu akşamki maçla birlikte 21 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

TERİM İLK 11'İ DEĞİŞTİRDİ

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Finlandiya maçında sahaya çıkan kadronun tamamında değişikliğe gitti.

A Milli Takım, Moldova müsabakasına Onur Kıvrak, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Emre Çolak, Güray Vural, Okay Yokuşlu, Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder, Ahmet Çalık, Enes Ünal, Emre Mor 11'i ile başladı.

Ay-yıldızlı takımın elemelerde Antalya'da yaptığı Finlandiya maçında 11'de forma giyen Volkan Babacan, Ömer Toprak, Volkan Şen, Gökhan Gönül ve Arda Turan bu maçın kadrosunda yer almazken, Selçuk İnan, İsmail Köybaşı, Cenk Tosun, Olcay Şahan, Mehmet Topal ile Yunus Mallı yedek soyundu.