Eskişehir’de ilk heyecan
A Milli Futbol Takımımız 94 yıllık tarihinde Eskişehir’de ilk kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, hazırlık sınavında Moldova’yı ağırlayacak.
2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde geçtiğimiz cuma Finlandiya'yı 2-0'lık sonuçla geçen Türkiye, bugün Moldova ile bir hazırlık maçı yapacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, bu karşılaşmayı ise ilk kez sahne alacağı Eskişehir'de oynayacak. 94 yıllık tarihinde bu kentte ilk maçına çıkacak olan A Milli Takımımız'ın mücadelesi saat 19.15'te başlayacak ve TV 8'den yayınlanacak.
GERİ SAYIM BAŞLADI
Moldova karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım geri sayıma geçti. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde son idmanını yapan ay-yıldızlılar, zorlu karşılaşmayı beklemeye başladı.
MİLLİLER KAYBETMİYOR
Eskişehir Atatürk Stadı'nda Moldova'yı konuk edecek olan A Milli Takımımız, bu rakibiyle 9. kez kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlılar 6 resmi, 2 de özel maçta karşılaştığı Moldova'yı 6 kez mağlup ederken, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Rakibine karşı yenilgi yüzü görmeyen milliler, 18 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.
GERİ SAYIM BAŞLADI
Moldova karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım geri sayıma geçti. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde son idmanını yapan ay-yıldızlılar, zorlu karşılaşmayı beklemeye başladı.
MİLLİLER KAYBETMİYOR
Eskişehir Atatürk Stadı'nda Moldova'yı konuk edecek olan A Milli Takımımız, bu rakibiyle 9. kez kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlılar 6 resmi, 2 de özel maçta karşılaştığı Moldova'yı 6 kez mağlup ederken, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Rakibine karşı yenilgi yüzü görmeyen milliler, 18 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
Eskişehir’de ilk heyecan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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