 Eskişehir’de ilk heyecan – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    ’de ilk heyecan

    Eskişehir’de ilk heyecan

    A Milli Futbol Takımımız 94 yıllık tarihinde ’de ilk kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, hazırlık sınavında ’yı ağırlayacak.

    2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde geçtiğimiz cuma Finlandiya'yı 2-0'lık sonuçla geçen Türkiye, bugün ile bir hazırlık maçı yapacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, bu karşılaşmayı ise ilk kez sahne alacağı Eskişehir'de oynayacak. 94 yıllık tarihinde bu kentte ilk maçına çıkacak olan A Milli Takımımız'ın mücadelesi saat 19.15'te başlayacak ve TV 8'den yayınlanacak.

    GERİ SAYIM BAŞLADI
    Moldova karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım geri sayıma geçti. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde son idmanını yapan ay-yıldızlılar, zorlu karşılaşmayı beklemeye başladı.

    MİLLİLER KAYBETMİYOR
    Atatürk Stadı'nda Moldova'yı konuk edecek olan A Milli Takımımız, bu rakibiyle 9. kez kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlılar 6 resmi, 2 de özel maçta karşılaştığı Moldova'yı 6 kez mağlup ederken, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Rakibine karşı yenilgi yüzü görmeyen milliler, 18 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.

    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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