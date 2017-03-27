 ‘En ciddi hazırlık maçı’ – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    ‘En ciddi hazırlık maçı’

    ‘En ciddi hazırlık maçı’

    ile oynanacak hazırlık maçının önemine değinen , “Haziran ayındaki eleme karşılaşmaları öncesi ciddi bir prova” dedi.

    Türkiye Futbol Direktörü , Moldova maçı öncesi kısa ve net konuştu. Bu karşılaşmanın haziran ayından itibaren oynayacakları Dünya Kupası eleme maçıları için ciddi bir hazırlık olacağını belirten Terim, "Bu maç sayesinde milli takımımız 94 yıllık tarihinde ilk defa Eskişehir halkı ile bir araya gelecek. Eskişehir'e bir milli maç kazandırmış olmaktan son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.

    Terim basın mensuplarının kadro sorusuna da, "Hazır olsa hemen veririm sorun yok. Ama bu akşam saat on buçukta aldığımız bir MR randevusu var biriki oyuncumuz için. O yüzden kadromuz bugün itibarıyla belli değil. Ancak kastınız genç oyunculara şans vermekse onu vereceğim. Emre Mor çok özel bir yetenek. Altyapılar bizim için çok önemli. Oralar amcamınoğlu akrabamın çalışacağı yerler değil" ifadelerkini kullandı.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:23
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