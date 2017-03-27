‘En ciddi hazırlık maçı’
Moldova ile oynanacak hazırlık maçının önemine değinen Fatih Terim, “Haziran ayındaki eleme karşılaşmaları öncesi ciddi bir prova” dedi.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Moldova maçı öncesi kısa ve net konuştu. Bu karşılaşmanın haziran ayından itibaren oynayacakları Dünya Kupası eleme maçıları için ciddi bir hazırlık olacağını belirten Terim, "Bu maç sayesinde milli takımımız 94 yıllık tarihinde ilk defa Eskişehir halkı ile bir araya gelecek. Eskişehir'e bir milli maç kazandırmış olmaktan son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Terim basın mensuplarının kadro sorusuna da, "Hazır olsa hemen veririm sorun yok. Ama bu akşam saat on buçukta aldığımız bir MR randevusu var biriki oyuncumuz için. O yüzden kadromuz bugün itibarıyla belli değil. Ancak kastınız genç oyunculara şans vermekse onu vereceğim. Emre Mor çok özel bir yetenek. Altyapılar bizim için çok önemli. Oralar amcamınoğlu akrabamın çalışacağı yerler değil" ifadelerkini kullandı.
Terim basın mensuplarının kadro sorusuna da, "Hazır olsa hemen veririm sorun yok. Ama bu akşam saat on buçukta aldığımız bir MR randevusu var biriki oyuncumuz için. O yüzden kadromuz bugün itibarıyla belli değil. Ancak kastınız genç oyunculara şans vermekse onu vereceğim. Emre Mor çok özel bir yetenek. Altyapılar bizim için çok önemli. Oralar amcamınoğlu akrabamın çalışacağı yerler değil" ifadelerkini kullandı.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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