''Teşekkürler Türkiye''
Fatih Terim, gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti. “Eski havamızı bulduk. Oyuncuların idmanlardaki isteği beni umutlandırıyor” diyen Milli Takım’ın hocası, “Türk halkının sevgisi bizi daha iyisini yapmak için ateşliyor. Bu destek için teşekkürler” ifadesini kullandı.
ÜÇ İSİM İZİN ALDI
Finlandiya galibiyetinin ardından 3 futbolcu kafileden ayrıldı. TFF'den yapılan açıklamada Ömer Toprak, Volk an Babacan ve Volkan Şen'in Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den izin alarak kamptan ayrıldığı belirtildi. Bu isimler Moldova sınavının kadrosunda yer almayacak.
MİLLİLERE SEVGİ SELİ
A Milli Futbol Takımı, yarın Moldova ile Eskişehir'de oynayacağı özel karşılaşma için kente geldi. Özel uçakla Antalya'dan Eskişehir'e gelen milli takım kafilesini, Hasan Polatkan Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, milli oyuncu Arda Turan ile fotoğraf çektirdi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve futbolcular, güvenlik tedbirleri altında otobüsle kamp yapacakları otele hareket etti.
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:19
- Serdar bin pişman
Toplam 7
Yorum
Taraftar Bu da mehmet ekici ve ailesi gibi par göz zarardan başka fayda getirmez zaten gurbetçi futbolcu olsun vatandaş olsun hepsi aynı para göz...
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
Degs01 herkes tepki gösteriyor doğal olarak bakanda çıkıp gs bunu düzeltmeli diyor kim oy atmışsa gidip hepsini atın içeriye ne bekliyosunuz .
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
erol uefa kupasınıda nasıl verıldını o yıllarda ust uste sampıyonluk nasıl verıldını acık acık gormus olduk bu vesıleyle yazıklar olsun
''Teşekkürler Türkiye'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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