 ''Teşekkürler Türkiye'' – Fotomaç – 26 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ''Teşekkürler Türkiye''

    ''Teşekkürler Türkiye''

    , gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti. “Eski havamızı bulduk. Oyuncuların idmanlardaki isteği beni umutlandırıyor” diyen Milli Takım’ın hocası, “Türk halkının sevgisi bizi daha iyisini yapmak için ateşliyor. Bu destek için teşekkürler” ifadesini kullandı.

    Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, Finlandiya maçında alınan galibiyetin öz güven açısından önemli olduğunu belirterek, "Kosova sınavını da iyi bitirirsek avantaj bize geçer" dedi. Çok sayıda pozisyona girmelerinin gol yollarında etkinliğin bir göstergesi olduğunun altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncuların idmandaki istek, beni hep daha iyisini yapmak adına umutlandırıyor. Tekrar eski havamızı bulduk. Önümüzdeki sezonda sanki Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi final maçları bizi bekliyor" ifadelerini kullandı. Terim, Antalya ve Eskişehir'deki taraftar desteğinden de çok memnun olduklarını sözlerine ekleyerek "Bu sevgi bizi ateşliyor. Gösterilen bu alaka için çok teşekkürler" diye konuştu.

    ÜÇ İSİM İZİN ALDI
    Finlandiya galibiyetinin ardından 3 futbolcu kafileden ayrıldı. TFF'den yapılan açıklamada Ömer Toprak, Volk an Babacan ve Volkan Şen'in Türkiye Futbol Direktörü 'den izin alarak kamptan ayrıldığı belirtildi. Bu isimler Moldova sınavının kadrosunda yer almayacak.



    MİLLİLERE SEVGİ SELİ
    A Milli Futbol Takımı, yarın Moldova ile Eskişehir'de oynayacağı özel karşılaşma için kente geldi. Özel uçakla Antalya'dan Eskişehir'e gelen milli takım kafilesini, Hasan Polatkan Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, milli oyuncu Arda Turan ile fotoğraf çektirdi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve futbolcular, güvenlik tedbirleri altında otobüsle kamp yapacakları otele hareket etti.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Teşekkürler Türkiye'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.