Terim'den Emre Mor yorumu

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Moldova ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. İşte Terim'in açıklamaları

"GENÇ OYUNCULARA ŞANS VERECEĞİM"

"Kadro hazır olsa hemen veririm sıkıntı yok ama bu akşam saat 10.30'a aldığımız 1-2 tane MR randevusu var o yüzden kadromuz belli değil, olsaydı söylerdim. Genç oyunculara şans vereceğim. Milli Takım'daki yeni yüzleri görme fırsatımız olacak Moldova karşılaşmasında."

''MUSTAFA DENİZLİ'YE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM''

"Burada ilk defa oynanacak olmasının önemi hepimiz için önemli. Eskişehir'in önemli bir futbol ve taraftar kültürü var. Yarın Eskişehir seyircisiyle Milli Takımı'ın bütünleşmesi adına önemli bir maç olacak. Maçların hazırlık maçı veya puan maçı diye bir ayrımı olmaz. Yarın da buna uygun olarak oynayacağız. Eskişehir'deki ilk maçımızı kazanmak istiyorum. Bizi karşılayan Eskişehir halkına, polisine teşekkür ediyorum. Antrenman sahasını bize açan Eskişehirspor'a ve meslektaşım Mustafa Denizli'ye çok teşekkür ederim. Kendisini burada görmek bizi çok mutlu etti. Kendisi hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Türk futboluna büyük hizmetler etmiştir. Bu kadar güzel şeyler bir araya gelince kazanmak istiyoruz."

"HAZİRAN AYINDA 2. SIRADA OLACAĞIZ"

"Diğer sonuçlar ne olursa olsun. Siz kazanırsanız bir anlamı olur. O maçların bize tek katkısı, biz Ukrayna'ya biraz daha yaklaştık. Takip ettiyseniz Kosova puan alabilirdi, aynı şekilde Hırvatistan da puan kaybedebilirdi. Mühim olan bizim kazanmamız. Biz kazandıkça sıralamamız da üst seviyeye çıkacaktır. Ben inanıyorum ki biz Haziran ayında ikinci sıraya çıkacağız. Bizi takip eden basın mensubu arkadaşlar bilir Hollanda - İzlanda maçları öncesindeki ortam oluştu yine."

ALT LİGLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUM

"Nisan ayında ikinci ve üçüncü liglerden seçilmiş oyunculardan oluşan bir turnuva yapacağız Antalya'da ben de katılacağım bu turnuvaya. İkinci ve üçüncü liglerdeki tüm oyuncular takip ediliyor. Gözlemciler giderek rapor hazırlıyorlar. Gözlemcilerin yanı sıra gönüllü antrenörlerimiz de bu maçları takip ediyor."

"EMRE MOR'UN ZAMANA İHTİYACI VAR"

"Hepimiz kabul ediyoruz ki çok önemli bir yetenek ancak o da kabul ediyor ki bir takım şeyleri zaman içerisinde değiştirmesi lazım. Dortmund'da onunla çok ilgilendiklerini biliyorum ama son zamanlarda çok fazla süre almıyor. Zamana ihtiyacı var. Çok kısa bir sürede Danimarka'nın küçük bir takımından Dortmund'a, Türkiye A Milli Takıma'na geldi. Bunları kaldırmak çok kolay iş değil. Allah vergisi yeteneğini kale çevresinde kullanmalı. Futbolu doğru oynamayı ilerletmesi lazım. Dortmund'a gitmesine çok sevindim çünkü orası bir okul, bir ekol ama bir küçük problem var, o da çözülür. Ekibimizden geldiği kadar bu tarz yetenekli oyuncuları takıma kazandırmaya çalışacağız. Maçtan önce konuşmamızda da gayet gerçekçi olarak ben zaten 90 dakikayı çıkartamam dedi. Arkadaşlarıyla arası çok iyi umarım bu sıcaklık başarılı olmasını sağlar. Üzerinde bir baskı da var belki bu da onu olumsuz etkilemiştir. Genç bir oyuncu, zamanla bunlar yerine oturacaktır. Hırvatistan maçında daha ilk dakikadan sonra vurmaya başladılar. Sonra bir maçtan önce odama çağırdım. Video analizler gelmeden önce sordum kendisine "Ben bir defans oyuncusu olsam seni nasıl durdurabilirim?" diye. Sarı karta kadar vuracağım dedim. Maçlarda tekme yemesi normal. Ronaldo'nun, Messi'nin yediği tekmelerin haddi hesabı yoktur ama bu durumda sakin kalması ona başarıyı getirecektir. Canı acıyor haklı ama tepki göstermemesi lazım."

"ALT YAPILARDA İSTİKRAR ŞART"

"Bu böyle aradan bir toplanıp halledilecek bir mevzu değil. Altyapıya gereken önemi veren takımlara teşekkür ediyorum ve bir kenara bırakıyorum ama altyapılarda sahası, duşu olmayan takımlar var. Altyapılar dayımın oğlu, amcanın oğlunun çalışacağı yerler değil. Uzmanların çalışması lazım. Ben bir ekiple geldim benden sonraki gelen bu Fatih Terim'in adamı deyip gönderilmemeli. Bu isimler kulübün hafızalarıdır. Bir çocuk 6 yaşında altyapıya girip 18 yaşında çıkıyor bunun için altyapılarda istikrar olması şart. 17'de muhteşem dediğimiz çocuklar daha sonra oynayacak bir fırsat bulamadığı için geriye gidiyor."