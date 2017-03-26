Moldova ile 8. Randevu

A Millî Takımımız, Moldova ile ilki 1996'da, sonuncusu ise 2007'de olmak üzere 8 maçta karşı karşıya geldi ve rakibine karşı bariz bir üstünlük sağladı. Sekiz maçın 6’sını kazanan millîlerimiz, 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Hiç yenilmediği Moldova'ya 18 gol atan ay-yıldızlılar, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

A Millî Takımımız, Moldova ile ilk maçını 14 Ağustos 1996 tarihinde oynadı. Ay-yıldızlılar tarihlerinde ilk kez katıldıkları 1996 Avrupa Şampiyonası finallerinden dönmüş, Fatih Terim'in ayrılmasının ardından takımın başına Mustafa Denizli getirilmişti. 1998 Dünya Kupası elemeleri hazırlıkları çerçevesinde İnönü Stadı'nda karşılaştığımız Moldova'yı Saffet Sancaklı'nın 67'de penaltıdan ve 90'ıncı dakikada attığı gollerle 2-0 yenmiştik.

İki takım, EURO 2000 elemelerinde aynı gruba düşmüş ve bu çerçevede Moldova ile 199 yılında 2 resmi maç yapmıştık. 27 Mart'taki ilk maçımızı bu defa Ali Sami Yen Stadı'nda oynadık ve 35'inci dakikada Hakan'ın, 89'uncu dakikada da Sergen Yalçın'ın attığı gollerle yine 2-0 kazandık. Ancak 8 Eylül'de Kişinev'deki Republican Stadı'nda oynadığımız rövanş hiç de umduğumuz gibi geçmedi. Henüz 3'üncü dakikada Sergiu Iepureanu'dan yediğimiz gole 76'ncı dakikada Tayfur Havutçu ile cevap verebildik ve 1-1'lik beraberlikle çok kritik 2 puanı kaybettik. Yine de yolun sonunda baraj maçıyla da olsa finallere gidecek ve çeyrek final oynamayı başaracaktık.



2002 Dünya Kupası elemelerinde bir kez daha Moldova ile aynı gruba düştük. Bu defa takımımızın başında Şenol Güneş vardı. İlk maç 2 Eylül 2000'de Ali Sami Yen Stadı'nda oynandı ve Millî Takımımız 45'inci dakikada Okan Buruk, 75'inci dakikada da Emre Belözoğlu'nun attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. 6 Eylül 2001'deki rövanş maçı ise Moldova karşısındaki ilk deplasman galibiyetimiz olarak kayıtlara girdi. Ay-yıldızılar, Republican Stadı'ndaki maçta işi baştan sıkı tutmuş, 8'inci dakikada Emre Belözoğlu ile öne geçtikten sonra 78'inci dakikada Nihat Kahveci ve 81'inci dakikada İlhan Mansız'ın golleriyle 3-0'lık farka koşmuştu. Bu elemelerin sonunda da baraj yoluyla Uzakdoğu'ya gidecek ve 2002 Dünya Kupası'nda tarihi bir zaferle dünya üçüncülüğünü elde edecektik.



Yaklaşık 2 yıl sonra 20 Ağustos 2003 tarihinde Moldova'yı bu kez özel maçta Ankara 19 Mayıs Stadı'nda ağırladık. EURO 2004 eleme sürecinden geçen ve bu arada Fransa'daki Konfederasyonlar Kupası'ndan üçüncülükle dönen Şenol Güneş yönetimindeki Millî Takımımız, Ankara'daki bu maçı da 30'uncu dakikada Nihat Kahveci ve 54'üncü dakikada Okan Yılmaz'ın golleriyle 2-0 kazanmıştı.



Tarihi bir başarı elde ederek yarı final oynayacağımız EURO 2008'in elemelerinde bir kez daha Moldova ile aynı grupta yer aldık. Takımımızın başında bugün olduğu gibi Fatih Terim bulunuyordu ve 11 Ekim 2006'daki ilk maçta Moldova'yı 5-0 yenerek rakibimiz karşısındaki en farklı galibiyetimizi elde ettik. Millî Takımımızın cezası nedeniyle Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Commerzbank Arena'da oynanan maçta gollerimizin dördünü Hakan, birini de Tuncay atmıştı.



Bu maçın 13 Ekim 2007'deki rövanşı ise Moldova ile son karşılaşmamız oldu. Zimbru Stadı'ndaki maçın 11'inci dakikasında Viorel Frunza'dan yediğimiz gole 63'üncü dakikada Ümit Karan'la cevap verip sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldık.