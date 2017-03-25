 Volkan Babacan Neuer gibi – Fotomaç – 25 Mart 2017
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HEPSİ
    25 Mart 2017, Cumartesi
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    gibi

    Volkan Babacan Neuer gibi

    Milli Takımımızın kalecisi yine dengeli ve başarılı bir maç çıkardı.

    Tecrübeli eldiven kalemize gelen ender tehlikelerde Finlandiya forvetlerine gol şansı tanımazken bir pozisyondaki hareketiyle Bayern Münih'in ünlü Alman kalecisi Neuer'i andırdı. Dakikalar 49'u gösterirken savunmamızın arkasına atılan ara pasta rakip forvet müthiş bir depar attı. Pozisyonu iyi takip eden Volkan kalesinden 30 metre açılarak meşin yuvarlağı taca göndermeyi başardı. Bu hamlesi sonrası stat "Volkan" sesleriyle inledi.

    KALEMİZ GOLE KAPALI
    Milliler, elemelere iyi başlamamıştı. İlk 3 maçta 2 puan toplarken kalemizde 5 gol görmüştük. Ancak ardından toparlandık. Kosova'dan sonra Finlandiya'yı da 2-0'lık sonuçla mağlup ettik. Ay-yıldızlılar 2 maçta kalesini gole kapattı.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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