TFF'den Antalyalı futbol severlere teşekkür
TFF, A Milli Takımımızın, Finlandiya ile oynadığı ve 2-0 galip geldiği 2018 FIFA Dünya Kupası eleme grubu beşinci maçında Antalya Stadyumu'nu dolduran tüm futbolseverlere teşekkür etti.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:19
- Volkan Demirel'in cezası belli oldu!
Toplam 24
Yorum
ultraslan çok komik ...gelsin ben ona hakaret edeyim o parayı da ben vereyim...çünkü hakaret etmek baya bi ucuz imiş.:)
- Yıldızlar sahaya!
Toplam 2
Yorum
1903 HAYDI MAÇA MAÇAAAAA ikisini de çok özledik
- Volkan Demirel'in cezası belli oldu!
Toplam 24
Yorum
KÖRFEZ Yaziklar olbun bü T F F ye bir daha acizligini ortaya koydu bu komik ceza icin aziz baskandan nekadar korkuyorlar pes vallahi yaziklar olsun
TFF'den Antalyalı futbol severlere teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.