 TFF'den Antalyalı futbol severlere teşekkür – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    TFF'den Antalyalı futbol severlere teşekkür

    TFF'den Antalyalı futbol severlere teşekkür

    TFF, A Milli Takımımızın, Finlandiya ile oynadığı ve 2-0 galip geldiği 2018 FIFA Dünya Kupası eleme grubu beşinci maçında Antalya Stadyumu'nu dolduran tüm futbolseverlere teşekkür etti.

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "Bir kez daha mükemmel bir ev sahipliğiyle bizleri ağırlayan Antalya şehrimiz, Milli Takımımızın başarıya ulaşmasında itici bir güç olmuştur. Bu önemli maçta da A Milli Takımımızın yanında olan Antalya halkına bir kez daha şükranlarımızı sunar, başta Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve tüm resmi makamlara, Antalyaspor kulübü, tüm ilgili spor kurum ve kuruluşları ile taraftar derneklerine tüm destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz" denildi.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:19
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