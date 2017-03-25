 Terim’den 5 değişiklik – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Terim’den 5 değişiklik

    Terim’den 5 değişiklik
    mücadelenin ikinci yarısında yaptığı 3 değişiklikle takıma adeta gençlik aşıladı. Deneyimli hoca sahaya (23), (19) ve 'ı (19) sürdü. 3 değişikliğimizin yaş ortalaması 20.3 oldu. Bu isimlerin en az 10 yıl daha birlikte oynayacağı düşünüldüğünde geleceğimiz parlak.

    Terim'den 5 değişiklik
    Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kosova karşılaşmasındaki kadrodan 5 değişikliğe gitti. İmparator, Hakan Çalhanoğlu, Burak, Hasan Ali, Oğuzhan ve Ahmet Çalık'ın yerine İsmail, Ömer, Olcay, Yunus ve Cenk Tosun oynadı.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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