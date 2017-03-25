 Telles’ten destek – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Telles’ten destek

    Telles’ten destek
    Eski G.Saraylı de milli takımımızı destekledi. Brezilyalı, twitter'da bu iletiyi paylaştı. Telles'in bu tweet'i cok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:52
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