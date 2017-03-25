L'Equpie: "Türkiye durumunu düzeltti"

A Milli Takım'ın 6 ay öncesine göre çok rahatladığını yazan L'Equipe, son alınan Kosova (2-0) ve Finlandiya (2-0) galibiyetlerinden sonra geçici olarak Ukrayna seviyesine çıktığını yazdı.



"Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Cenk Tosun milli takımadada kendini gösterdi."



UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon'un rakibi olan Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Cenk Tosun'un, milli maçlardaki sessizliğini bozarak, golsüz geçen 514 dakika sonrasında birbirinden güzel iki gol attığını satırlarına taşıyan l'Equipe, milli futbolcudan övgüyle söz etti.