L'Equpie gazetesi: "Türkiye durumunu düzeltti"
Fransa'nın yüksek tirajlı günlük spor gazetesi l'Equipe, Türkiye'nin 2-0'lık Finlandiya galibiyetini "Türkiye iyi çıkış yaptı" manşeti ile verdi.
A Milli Takım'ın 6 ay öncesine göre çok rahatladığını yazan l'Equipe, son alınan Kosova (2-0) ve Finlandiya (2-0) galibiyetlerinden sonra geçici olarak Ukrayna seviyesine çıktığını yazdı.
"Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Cenk Tosun milli takımadada kendini gösterdi."
UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon'un rakibi olan Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Cenk Tosun'un, milli maçlardaki sessizliğini bozarak, golsüz geçen 514 dakika sonrasında birbirinden güzel iki gol attığını satırlarına taşıyan l'Equipe, milli futbolcudan övgüyle söz etti.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:34
- Fener’de yaşlılar el üstünde
Toplam 1
Yorum
mehmet Bu aslan parçalarına hiç bir zaman eşit şans verilmiyor ama ben haksızlık yapılan bu kalbi temiz gençlerin ahının tuttuğuna 100% inanıyorum
- Obradovic'in öğrencileri düşüşte
Toplam 3
Yorum
şahinim diyor ki Takım düşüşte hoca ne yapsın...öncelik avrupalılar gibi profesyonelşilmeli-kafaca
- Milli 'Cenk'aver
Toplam 15
Yorum
ELEŞTİRİ 2 Volkan, İsmail, Ömer oynamamalı. Oynayabilecek daha iyi oyuncular var. Saçma tercihler ve dizilişle 2-0 kazandık.
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