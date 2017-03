"Keşke 30 sene önce gelseydi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan futbolu seviyor. Biraz faydalanın. İstesen ceketini çıkarıp verecek çünkü.

Bazıları der ki "Erman yağcı" Benim siyasetle işim olmaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan faydalanın abi. Spora yatırım yapıyor. Futbolu seviyor. "Yerli oyuncu göremiyoruz" diyor. Görsek yatırım yapacak. Faydalanın.

İstesen ceketini verecek çünkü.

Keşke 30 yıl önce gelseydi.

Kadroyu gördüğümde hücum olarak bir şeyler yaparız ama defans dönüşlerinde kolay kontratak yer miyiz diye düşündüm. Ama golleri erken bulduk, oyuna da hakim olduk. Daha da önemlisi bütün takım rakibin her topuna bastı. Bizim takımın teknik kapasitesi yüksek. Rakibin zayıf. Üçlü dörtlü baskı yiyince sonunda topa vuruyorlar.

Bizim baskıyı da çözemiyorlar. O zaman da biz kaptığımız topları iyi kullandık.

Bunu ilk yarı boyunca yaptık.

2-0 da önde oynayınca çok rahat ettik.

Dün akşamki en önemli şey şuydu.

Takımda kötü oynayan oyuncu değil, takımda kötü mücadele eden oyuncu yoktu. Eee zaten bu takım iyi mücadele ederse rakip takımın teknik kapasitesini götürür. En az Finlandiya kadar koştuk. O zaman da Finlandiya'dan daha başarılı olduk.

İkinci yarı ilk 15 dakika biraz durduk.

Yunus Mallı yoruldu. Ama Fatih Hoca biraz bekledi. Tahmin ediyorum sakatlıktan korkuyordu. 2 değişiklik yaptı.

Özellikle Emre Mor'u oyuna alınca işin rengi tam değişti.



İki de balık çıkarır!

Kalan final maçlarımız var. Kazanabilir miyiz? Kazanabiliriz. Bunları yaşadık.

Volkan Şen, Fenerbahçe'de bir halt oynamıyordu, ukalalık yapıyordu. Finlandiya maçında yine bir halt oynamadı ama çalıştı. Milli Takım'da ukalalık yapamadı mesela. En azından mücadele olarak gayret etti. Çünkü orada Fatih Terim'in disiplini var.

Cenk Tosun şu anki haliyle Burak Yılmaz'dan daha iyi santrafor. Geleni gol yapıyor. Volkan Babacan'dan sonra Milli Takım'ın kalecisi Bursasporlu Harun Tekin olur.

Fatih Terim, Boğaz Köprüsü'nden aşağı düşse yürüye yürüye Beylerbeyi'ne çıkar. Hatta iki de balık çıkarır.

Çok şansı bir isim. Ben onun şansına güveniyorum. Bunun için gruptan çıkmamız büyük ihtimal.









NE MAÇLAR KAZANDIK

Matematik olarak bitmezse futbolda her zaman şansın vardır. Tamam her maçını kazanacak halin yok ama her maçını kazanamayacağına kim hükmedebilir senin. Bu şans futbolcuların elindedir. Bu takım ne maçlar kaybettiği gibi ne maçlar da kazandı. Sporcu yeter ki istesin, sahada adam gibi mücadele etsin. Sağı solu oynamasın. Teknik direktörünü dinlesin ukalalık yapmasın. Başarı o zaman gelir.



SÜT DÖKMÜŞ KEDi GiBiLER

Bazı futbolcular kadro harici kalınca ders almışa benziyorlar.

Saçları başları oynamaya başlamıştı, havalarından geçilmiyordu sahada. Dün maç boyunca süt dökmüş kedi gibilerdi. Hep söylenileni yaptılar. Hareketleriyle ukalalık yapmadılar. Demek arada sırada ders vermek lazım bazılarına. Maçları İstanbul'da oynarsak seyirciler stadın oynandığı takımın futbolcularına bir şey demiyorlar, diğerlerine küfür ediyorlardı. Ama Allah var iyi tezahürat yapıyorlardı. Antalya ve Konya'da statlar doluyor, bu çok iyi ama istenilen tezahürat yapılmıyor.

Bu statlarda maç yapacaksak seyirciyi organize edecek çareler üretmeliyiz.