İzlanda istediğini aldı
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin grubunda yer alan Kosova ile İzlanda Loro Boriçi Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısında konuk İzlanda, 25. dakikada Björn Sigurdarson ile 1-0 öne geçti. 35. dakikada Gylfi Sigurdsson penaltıdan attığı golle Kosova karşısında durumu 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Ev sahibi Kosova 52'de Atdhe Nuhiu ile farkı 1'e indirse de kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve İzlanda mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından İzlanda geride kalan 5 maçın ardından puanını 10 yaptı ve grupta 2. sıraya yükseldi. Kosova ise 1 puanla son sırada yer aldı.
I Grubu Puan Durumu
1 . Hırvatistan (13)
2. İzlanda (10)
3. Ukrayna (8)
4. Türkiye (8)
5. Finlandiya (1)
6. Kosova (1)
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:37
- Junior Alonso sürprizi
Toplam 1
Yorum
Bence Elde Stoper Stoper oynabillecek Adamlar hepsi dönerse ve kiralik giderse Milosevic,Franco,Tosic,Marcelo,Rhodolfo,Necip,Mitrovic,
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Bence Anlamiyorum Oguzhan bu Sezon ne Gösterdi oynatiyorsunus ama Bence cok Daha verimli olabillecek Inler Forma yok
- Cenk Tosun: Hocam gol at bana gel dedi
Toplam 2
Yorum
Bence Evde Aslinda bögle Takimlara 2-0 Yetmez 4-0 5-0 yapacaksin class göstereceksin Korksunlar bizden
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