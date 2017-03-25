 İsmail’e tam puan – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    İsmail’e tam puan

    İsmail’e tam puan
    Finlandiya'ya karşı 11'de sahaya çıkan dün akşam başarılı bir 90 dakika çıkardı. Cenk Tosun'un 9. dakikada attığı ilk golde pozisyonu başlatan isim olan tecrübeli oyuncu, futboluyla öne çıkan isimlerden biri oldu. 27 yaşındaki futbolcu, sol tarafta oyunun her iki yönünü de kullanırken, savunmada da hatasız performans sergiledi.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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