 ''İnşallah Dünya Kupası'na gideceğiz" – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    ''İnşallah Dünya Kupası'na gideceğiz"

    ''İnşallah Dünya Kupası'na gideceğiz"
    Finlandiya maçına kaptan olarak çıkan Arda Turan, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Arda, "Golleri erken bulup sonra skoru koruduk. İnşallah Dünya Kupası'na gideceğiz" dedi. Yıldız futbolcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soyunma odasını ziyaret etmesiyle ilgili olarak da "Kendisine ve bakanlarımıza destekleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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