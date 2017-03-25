 İki isabetli şut, iki gol – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    İki isabetli şut, iki gol

    İki isabetli şut, iki gol
    Milliler dün az geldi, öz geldi. Finlandiya karşısında çektiğimiz iki isabetli şut da gol oldu. ile iki kez kaleyi bulan ve iki gol atan A Milli Takım'ın biri şutu da direkten döndü. Sadece bir puan toplayan Finlandiya ise maç başına 7,6 şut ortalaması ile grubun en az şut çeken takımı. Türkiye karşısında da Finlandiya 8 şut çekebildi.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:39
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