Hırvatistan, Ukrayna'yı tek golle yıktı

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 5. hafta mücadelesinde Hırvatistan sahasında Ukrayna'yı konuk etti.

İlk yarım saati golsüz eşitlikle geçilen maçın 38. dakikasında sahneye çıkan Kalinic, takımını öne geçirdi ve ilk yarı Hırvatistan'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kardemir Karabükspor forması giyen Yevhen Seleznyov, 59. dakikada Kravets'in yerine saha ya sürülürken, mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Hırvatistan, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Grupta peş peşe 4. galibiyetini alan ve puanını 13'e çıkaran Hırvatistan, liderliğini sürdürdü. Gruptaki ilk yenilgisini alan ve 8 puanda kalan Ukrayna ise averajla A Milli Takımımızın önünde 3. sırada yer aldı.



2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde diğer 2 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ise şöyle:



D Grubu:

Gürcistan-Sırbistan: 1-3

Avusturya-Moldova: 2-0

İrlanda Cumhuriyeti-Galler: 0-0

G Grubu:

İtalya-Arnavutluk: 2-0

Liechtenstein-Makedonya: 0-3

İspanya-İsrail: 4-1