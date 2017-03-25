 Hırvatistan, Ukrayna'yı tek golle yıktı – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    , Ukrayna'yı tek golle yıktı

    Hırvatistan, Ukrayna'yı tek golle yıktı

    A Milli Takımımızın da yer aldığı 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda zirvede yer alan , grubun yenilgisiz takımlarından Ukrayna'yı 1-0 mağlup etti.

    2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 5. hafta mücadelesinde sahasında Ukrayna'yı konuk etti.

    İlk yarım saati golsüz eşitlikle geçilen maçın 38. dakikasında sahneye çıkan Kalinic, takımını öne geçirdi ve ilk yarı Hırvatistan'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

    Kardemir Karabükspor forması giyen Yevhen Seleznyov, 59. dakikada Kravets'in yerine saha ya sürülürken, mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Hırvatistan, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    Grupta peş peşe 4. galibiyetini alan ve puanını 13'e çıkaran Hırvatistan, liderliğini sürdürdü. Gruptaki ilk yenilgisini alan ve 8 puanda kalan Ukrayna ise averajla A Milli Takımımızın önünde 3. sırada yer aldı.

    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde diğer 2 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ise şöyle:

    D Grubu:
    Gürcistan-Sırbistan: 1-3
    Avusturya-Moldova: 2-0
    İrlanda Cumhuriyeti-Galler: 0-0

    G Grubu:
    İtalya-Arnavutluk: 2-0
    Liechtenstein-Makedonya: 0-3
    İspanya-İsrail: 4-1

    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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