Hırvatistan, Ukrayna'yı tek golle yıktı
A Milli Takımımızın da yer aldığı 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda zirvede yer alan Hırvatistan, grubun yenilgisiz takımlarından Ukrayna'yı 1-0 mağlup etti.
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 5. hafta mücadelesinde Hırvatistan sahasında Ukrayna'yı konuk etti.
İlk yarım saati golsüz eşitlikle geçilen maçın 38. dakikasında sahneye çıkan Kalinic, takımını öne geçirdi ve ilk yarı Hırvatistan'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Kardemir Karabükspor forması giyen Yevhen Seleznyov, 59. dakikada Kravets'in yerine saha ya sürülürken, mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Hırvatistan, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Grupta peş peşe 4. galibiyetini alan ve puanını 13'e çıkaran Hırvatistan, liderliğini sürdürdü. Gruptaki ilk yenilgisini alan ve 8 puanda kalan Ukrayna ise averajla A Milli Takımımızın önünde 3. sırada yer aldı.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde diğer 2 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ise şöyle:
D Grubu:
Gürcistan-Sırbistan: 1-3
Avusturya-Moldova: 2-0
İrlanda Cumhuriyeti-Galler: 0-0
G Grubu:
İtalya-Arnavutluk: 2-0
Liechtenstein-Makedonya: 0-3
İspanya-İsrail: 4-1
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:09
- Junior Alonso sürprizi
Toplam 1
Yorum
Bence Elde Stoper Stoper oynabillecek Adamlar hepsi dönerse ve kiralik giderse Milosevic,Franco,Tosic,Marcelo,Rhodolfo,Necip,Mitrovic,
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Bence Anlamiyorum Oguzhan bu Sezon ne Gösterdi oynatiyorsunus ama Bence cok Daha verimli olabillecek Inler Forma yok
- Cenk Tosun: Hocam gol at bana gel dedi
Toplam 2
Yorum
Bence Evde Aslinda bögle Takimlara 2-0 Yetmez 4-0 5-0 yapacaksin class göstereceksin Korksunlar bizden
Hırvatistan, Ukrayna'yı tek golle yıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.