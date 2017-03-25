Milli Takımın yıldız oyuncularından Burak Yılmaz kısa süre önce ameliyat olmuştu.

Kariyerini Çin'in Beijing takımında sürdüren 'Kral' lakaplı oyuncu "Gol ketçap gibidir, sıktıkça daha da gelir" ifadesini kullandı. Burak, Çin'de forma giymekten mutlu olduğunu, dönmeyi düşünmediğini de ifade etti.