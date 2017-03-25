 ‘Gol ketçap gibidir’ – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    ‘Gol ketçap gibidir’

    ‘Gol ketçap gibidir’

    Milli Takımın yıldız oyuncularından kısa süre önce ameliyat olmuştu.

    Kariyerini Çin'in Beijing takımında sürdüren 'Kral' lakaplı oyuncu "Gol ketçap gibidir, sıktıkça daha da gelir" ifadesini kullandı. Burak, Çin'de forma giymekten mutlu olduğunu, dönmeyi düşünmediğini de ifade etti.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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