Gökhan Gönül de kadrodan çıkartıldı

Sporcunun yaralanmasına ilişkin ileri tetkik uygulamaları yapılması ve tedavisine kulübünde devam edilmesi uygun bulundu. Gökhan Gönül, bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.



A Milli Futbol Takımı'nda Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Şen, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in izni ile Antalya'da oynanan Finlandiya maçından sonra kamptan ayrılmıştı.