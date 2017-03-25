Gökhan Gönül de kadrodan çıkartıldı
Finlandiya karşılaşmasında sağ ayağına darbe alan Gökhan Gönül'ün bu sabah yapılan muayene ve detaylı kontrolleri sonrasında, tedbir amaçlı olarak Moldova maçının aday kadrosundan çıkarılmasına karar verildi.
Sporcunun yaralanmasına ilişkin ileri tetkik uygulamaları yapılması ve tedavisine kulübünde devam edilmesi uygun bulundu. Gökhan Gönül, bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.
A Milli Futbol Takımı'nda Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Şen, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in izni ile Antalya'da oynanan Finlandiya maçından sonra kamptan ayrılmıştı.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:07
- Volkan Demirel'in cezası belli oldu!
Toplam 24
Yorum
ultraslan çok komik ...gelsin ben ona hakaret edeyim o parayı da ben vereyim...çünkü hakaret etmek baya bi ucuz imiş.:)
- Yıldızlar sahaya!
Toplam 2
Yorum
1903 HAYDI MAÇA MAÇAAAAA ikisini de çok özledik
- Volkan Demirel'in cezası belli oldu!
Toplam 24
Yorum
KÖRFEZ Yaziklar olbun bü T F F ye bir daha acizligini ortaya koydu bu komik ceza icin aziz baskandan nekadar korkuyorlar pes vallahi yaziklar olsun
Gökhan Gönül de kadrodan çıkartıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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