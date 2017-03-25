 Gökhan Gönül de kadrodan çıkartıldı – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Gökhan Gönül de kadrodan çıkartıldı

    Gökhan Gönül de kadrodan çıkartıldı

    Finlandiya karşılaşmasında sağ ayağına darbe alan Gökhan Gönül'ün bu sabah yapılan muayene ve detaylı kontrolleri sonrasında, tedbir amaçlı olarak Moldova maçının aday kadrosundan çıkarılmasına karar verildi.

    Sporcunun yaralanmasına ilişkin ileri tetkik uygulamaları yapılması ve tedavisine kulübünde devam edilmesi uygun bulundu. Gökhan Gönül, bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.

    A Milli Futbol Takımı'nda Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Şen, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in izni ile Antalya'da oynanan Finlandiya maçından sonra kamptan ayrılmıştı.

    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:07
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