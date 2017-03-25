''Erken gollerle dağıldık!''

Finlandiya Teknik Direktörü Markku Kanerva, maçın ardından kısa ve net konuştu.

İlk dakikalarda yedikleri gollerle bir anda dağıldıklarını söyleyen 52 yaşındaki hoca, "Toparlanmamız kolay olmadı. İlk yarının son anlarında tehlikeli pozisyonlara da girmeyi başardık ama sonuç alamadık. İkinci devrede topa biraz daha hakimdik. Ancak Türkiye skor avantajını iyi kullandı ve istediği sonucu aldı" açıklamasını yaptı.