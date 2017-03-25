 Enes Ünal direğe takıldı – Fotomaç – 25 Mart 2017
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HEPSİ
    25 Mart 2017, Cumartesi
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    direğe takıldı

    Enes Ünal direğe takıldı
    Karşılaşmanın 84. dakikasında Cenk Tosun'un yerine oyuna giren , direğe takıldı. Maçın uzatma dakikalarında Gökhan Gönül'ün ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen 19 yaşındaki futbolcunun kafa vuruşunda top üst direkte patladı. Genç futbolcu kısa süre oynamasına rağmen birçok pozisyonda da topla buluştu.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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