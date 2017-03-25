 ''Doğru oynadık'' – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    ''Doğru oynadık''

    ''Doğru oynadık''

    Terim: Fark artabilirdi. Artık finaller olacak. Haziranı da iyi geçersek avantajı ele alırız.

    Türkiye Futbol Direktörü maçtan sonra konuştu. Terim, "Her maçın önemi kendine göre fazla. 11 Haziran'da Kosova bizim için ciddi bir maç olacak. Kosova'da da 3 puanla devam edersek yerimiz daha farklı bir yerde olacak. Kestirme fikir şu; üç, üç gitmekte fayda var. Oyuncularımıza, Antalya'ya, Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın desteğine teşekkür ederiz. Muhakkak hep daha iyisi vardır. Ama hatanın bedellerinin ağır olduğu bir ortamdayız. Kontrollü gitmek bizim için önemliydi. Daha iyisini yapabiliriz ama net olarak memnunum. Uzun zamandır 2 farklı yenilmiyordu. Doğru oynadık" dedi.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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