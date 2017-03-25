DE'FİN' TÖRENİ
Ay-yıldızlı ekibimiz kritik maçta rakibinin işini 4 dakikada bitirdi. Cenk Tosun’un 9 ve 13’te attığı iki golle karşılaşmayı 2-0 kazanarak iddiamızı sürdürdük.
SIRADA KOSOVA VAR
Konuk ekibin tek tehlikesinde 42'de Hatemaj'ın vuruşunda top üst direkten döndü. İkinci yarıda rölantide oynayıp, skoru koruduk. 90+3'te Enes Ünal'ın kafası direkten dönünce maç 2-0 sona erdi. Milliler grupta bir sonraki maçını 11 Haziran'da deplasmanda Kosova ile yapacak. Kosova'yı buradaki maçta 2-0 yenmiştik.
İÇERDE İLK KEZ YENDİK
Öte yandan A Milli Takım, Finlandiya'yı Türkiye'de ilk kez devirdi. Milliler, daha önce rakibiyle kendi evinde oynadığı 5 maçın 2'sini kaybederken, 3'ünde ise berabere kalmıştı. Finliler'e karşı toplamda ise oynadığımız 14'üncü maçta 5. galibiyetimizi elde ettik.
UĞURLU GÜN&STAT
Cenk Tosun, A Milli Takım'daki 5 golünün 4'ünü 24 Mart'ta attı. Tecrübeli forvet, geçen yıl 24 Mart 2016'da yine Antalya Stadyumu'nda İsveç'i 2-1 yendiğimiz hazırlık maçında da 2 gol atmıştı. Cenk diğer golünü ise Katar'a attı.
24 MART TÜRK GÜNÜ!
Milliler, 24 Mart uğurunu devam ettirdi. Bu tarihte tarihinde hiç kaybetmeyen Türkiye; Yunanistan'ı 4-1, İsveç'i 2-1, Finlandiya'yı dün 2-0 yenerken, Slovakya ile 1-1 berabere kaldı. AyrıcaAntalya Stadı'nda oynadığımız 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldık.
SERİ 12 MAÇA ÇIKTI
Türkiye evinde oynadığı son 12 maçı kaybetmedi. Resmi ve özel son 12 karşılaşmada 9 galibiyet (biri hükmen) alan ay-yıldızlı takımımız, 3 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Milliler evinde en son 12 Kasım 2014'te Brezilya'ya İstanbul'da 4-0 kaybetmişti.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:47
- Junior Alonso sürprizi
Toplam 1
Yorum
Bence Elde Stoper Stoper oynabillecek Adamlar hepsi dönerse ve kiralik giderse Milosevic,Franco,Tosic,Marcelo,Rhodolfo,Necip,Mitrovic,
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Bence Anlamiyorum Oguzhan bu Sezon ne Gösterdi oynatiyorsunus ama Bence cok Daha verimli olabillecek Inler Forma yok
- Cenk Tosun: Hocam gol at bana gel dedi
Toplam 2
Yorum
Bence Evde Aslinda bögle Takimlara 2-0 Yetmez 4-0 5-0 yapacaksin class göstereceksin Korksunlar bizden
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