 DE'FİN' TÖRENİ – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    DE'FİN' TÖRENİ

    DE'FİN' TÖRENİ

    Ay-yıldızlı ekibimiz kritik maçta rakibinin işini 4 dakikada bitirdi. ’un 9 ve 13’te attığı iki golle karşılaşmayı 2-0 kazanarak iddiamızı sürdürdük.

    A Milli Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki beşinci maçında 'yı 2-0 yendi. Grupta oynadığı son iki maçından galibiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekip puanını 8'e çıkardı ve ilk iki iddiasını sürdürdü. Antalya Stadyumu'ndaki mücadeleye fırtına gibi başladık. 9 ve 13. dakikalarda sahne alan Cenk Tosun, ilki ayak ikincisi kafayla attığı iki enfes golle skoru 2-0'a getirdi.

    SIRADA KOSOVA VAR
    Konuk ekibin tek tehlikesinde 42'de Hatemaj'ın vuruşunda top üst direkten döndü. İkinci yarıda rölantide oynayıp, skoru koruduk. 90+3'te Enes Ünal'ın kafası direkten dönünce maç 2-0 sona erdi. Milliler grupta bir sonraki maçını 11 Haziran'da deplasmanda Kosova ile yapacak. Kosova'yı buradaki maçta 2-0 yenmiştik.

    İÇERDE İLK KEZ YENDİK
    Öte yandan , Finlandiya'yı de ilk kez devirdi. Milliler, daha önce rakibiyle kendi evinde oynadığı 5 maçın 2'sini kaybederken, 3'ünde ise berabere kalmıştı. Finliler'e karşı toplamda ise oynadığımız 14'üncü maçta 5. galibiyetimizi elde ettik.

    UĞURLU GÜN&STAT
    , A Milli Takım'daki 5 golünün 4'ünü 24 Mart'ta attı. Tecrübeli forvet, geçen yıl 24 Mart 2016'da yine Antalya Stadyumu'nda İsveç'i 2-1 yendiğimiz hazırlık maçında da 2 gol atmıştı. Cenk diğer golünü ise Katar'a attı.

    24 MART TÜRK GÜNÜ!
    Milliler, 24 Mart uğurunu devam ettirdi. Bu tarihte tarihinde hiç kaybetmeyen Türkiye; Yunanistan'ı 4-1, İsveç'i 2-1, Finlandiya'yı dün 2-0 yenerken, Slovakya ile 1-1 berabere kaldı. AyrıcaAntalya Stadı'nda oynadığımız 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldık.

    SERİ 12 MAÇA ÇIKTI
    Türkiye evinde oynadığı son 12 maçı kaybetmedi. Resmi ve özel son 12 karşılaşmada 9 galibiyet (biri hükmen) alan ay-yıldızlı takımımız, 3 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Milliler evinde en son 12 Kasım 2014'te Brezilya'ya İstanbul'da 4-0 kaybetmişti.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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