 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    'dan destek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek

    Cumhurbaşkanı , Finlandiya maçı öncesi soyunma odasına inerek takıma başarı diledi. Taraftarlar, maçı tribünde izleyen Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu

    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek geldi. Maç öncesi soyunma odasına inen Erdoğan, oyuncularla tek tek tokalaşıp başarı dilerken "Allah'tan ayaklarınıza güç, zeka ile birleştirip gönülden puanlar diliyorum" ifadesini kullandı. Daha sonra şeref tribünündeki yerini alan 'a, taraftarın ilgisi de büyük oldu. Antalyalı futbolseverler, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

    BAKANLAR DA TRİBÜNDEYDİ
    Cumhurbaşkanı ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ile TFF Başkanı Yıldırım Demirören maçı tribünden takip etti.



    170 BİN BAYRAK DAĞITILDI
    Milli Takımımız, Finlandiya karşısında zafere koşarken, ay-yıldızlı taraftarlarımız da 12. Adam'lık görevini eksiksiz yaptı.Biletleri 10 gün önceden tükenen maça akın eden Antalyalı futbolseverler, 33 bin kapasiteli Antalya Stadı'nı hınca hınç doldurdu.Karşılaşma öncesinde yapılan koreografide yaklaşık 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Dev bayrağın altında, "Milli takıma başarılar dileriz" yazısı yer aldı. TFF de MAÇA özel 100 bin Türk bayrağı dağıttı. Stadın tüm koltukları Türk bayraklarıyla donatıldı. Stat dışındaki etkinlik alanlarında da yaklaşık 70 bin bayrak futbolseverlere verildi. İlk yarıda gelen gollerle mest olan taraftarlarımız, "En büyük Türkiye, başka büyük yok" tezahüratıyla yeri göğü inletti; yürekler ay-yıldız aşkıyla çarptı.

    Mehter Marşı ile moral verildi
    Milli takıma moral vermek için herkes tek yürek oldu. Maçın öncesinde ve devre arasında stat hoparlörlerinden Mehter Marşları çaldı. Seyirciler çalınan marşlarla daha da coşarken, futbolcularımız da sahada zafere koştu.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:22
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