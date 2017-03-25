Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya maçı öncesi soyunma odasına inerek takıma başarı diledi. Taraftarlar, maçı tribünde izleyen Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu
BAKANLAR DA TRİBÜNDEYDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ile TFF Başkanı Yıldırım Demirören maçı tribünden takip etti.
170 BİN BAYRAK DAĞITILDI
Milli Takımımız, Finlandiya karşısında zafere koşarken, ay-yıldızlı taraftarlarımız da 12. Adam'lık görevini eksiksiz yaptı.Biletleri 10 gün önceden tükenen maça akın eden Antalyalı futbolseverler, 33 bin kapasiteli Antalya Stadı'nı hınca hınç doldurdu.Karşılaşma öncesinde yapılan koreografide yaklaşık 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Dev bayrağın altında, "Milli takıma başarılar dileriz" yazısı yer aldı. TFF de MAÇA özel 100 bin Türk bayrağı dağıttı. Stadın tüm koltukları Türk bayraklarıyla donatıldı. Stat dışındaki etkinlik alanlarında da yaklaşık 70 bin bayrak futbolseverlere verildi. İlk yarıda gelen gollerle mest olan taraftarlarımız, "En büyük Türkiye, başka büyük yok" tezahüratıyla yeri göğü inletti; yürekler ay-yıldız aşkıyla çarptı.
Mehter Marşı ile moral verildi
Milli takıma moral vermek için herkes tek yürek oldu. Maçın öncesinde ve devre arasında stat hoparlörlerinden Mehter Marşları çaldı. Seyirciler çalınan marşlarla daha da coşarken, futbolcularımız da sahada zafere koştu.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:22
- Junior Alonso sürprizi
Toplam 1
Yorum
Bence Elde Stoper Stoper oynabillecek Adamlar hepsi dönerse ve kiralik giderse Milosevic,Franco,Tosic,Marcelo,Rhodolfo,Necip,Mitrovic,
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Bence Anlamiyorum Oguzhan bu Sezon ne Gösterdi oynatiyorsunus ama Bence cok Daha verimli olabillecek Inler Forma yok
- Cenk Tosun: Hocam gol at bana gel dedi
Toplam 2
Yorum
Bence Evde Aslinda bögle Takimlara 2-0 Yetmez 4-0 5-0 yapacaksin class göstereceksin Korksunlar bizden
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