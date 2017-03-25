Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yaptığı Finlandiya maçını Cumhurbaşkanı Erdoğan da izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Türkiye-Finlandiya maçı öncesinde Milli Takımın soyunma odasını ziyaret etti.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i kapıda karşıladı.
Erdoğan soyunma odasında son hazırlıklarını yapan millilerle tek tek tokalaşıp başarılar dilerken, "Allahtan ayaklarınıza güç" diliyorum ifadelerini kullandı.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:32
- Junior Alonso sürprizi
Toplam 1
Yorum
Bence Elde Stoper Stoper oynabillecek Adamlar hepsi dönerse ve kiralik giderse Milosevic,Franco,Tosic,Marcelo,Rhodolfo,Necip,Mitrovic,
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Bence Anlamiyorum Oguzhan bu Sezon ne Gösterdi oynatiyorsunus ama Bence cok Daha verimli olabillecek Inler Forma yok
- Cenk Tosun: Hocam gol at bana gel dedi
Toplam 2
Yorum
Bence Evde Aslinda bögle Takimlara 2-0 Yetmez 4-0 5-0 yapacaksin class göstereceksin Korksunlar bizden
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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