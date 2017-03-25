Cenk Tosun 4 kulvarda birden gol attı

Beşiktaş'ın bu sezonki başarısına attığı gollerle büyük katkı veren Cenk Tosun, milli formayla Dünya Kupası Elemeleri'nde de gol atarak 4 kulvarda birden gol atma başarısı gösterdi.

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda oynanan Finlandiya maçında attığı iki golle Türkiye'yi galibiyete taşıyan isim olan Cenk Tosun, bu sezon durdurulamıyor.



Ligde gol kralı unvanını kimseye bırakmayan Cenk, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 25 lig maçında 16 gol kaydetti. Golcü futbolcu, özellikle birçok maçta siyah-beyazlı takımı ipten alarak takımını zirveye yerleştirdi. Cenk, Şampiyonlar Ligi'nde de 1 gol atarak takımına katkı sağladı. Başarılı futbolcu, ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden siyah-beyazlı takıma oynadığı 4 maçta 3 gollük katkıda bulundu. Türkiye Kupası'nda sadece bir maça çıkan Cenk, bu organizasyonda fileleri havalandıramadı. Başarılı futbolcu siyah-beyazlı forma ile oynadığı 37 maçta rakip fileleri 20 kez havalandırarak kariyer rekorunu da kırdı. Beşiktaş formasıyla 3 kulvarda gol atan Cenk Tosun, Finlandiya karşısında da A Milli Takım adına 2 gol birden kaydederek 3 puanı getiren isim oldu. Cenk Tosun bu golle 4 kulvarda birden gol atma başarısı göstererek kendi kariyerine de uluslararası bir rekor daha eklemiş oldu.