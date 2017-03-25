Cenk Tosun 4 kulvarda birden gol attı
Beşiktaş'ın bu sezonki başarısına attığı gollerle büyük katkı veren Cenk Tosun, milli formayla Dünya Kupası Elemeleri'nde de gol atarak 4 kulvarda birden gol atma başarısı gösterdi.
Ligde gol kralı unvanını kimseye bırakmayan Cenk, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 25 lig maçında 16 gol kaydetti. Golcü futbolcu, özellikle birçok maçta siyah-beyazlı takımı ipten alarak takımını zirveye yerleştirdi. Cenk, Şampiyonlar Ligi'nde de 1 gol atarak takımına katkı sağladı. Başarılı futbolcu, ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden siyah-beyazlı takıma oynadığı 4 maçta 3 gollük katkıda bulundu. Türkiye Kupası'nda sadece bir maça çıkan Cenk, bu organizasyonda fileleri havalandıramadı. Başarılı futbolcu siyah-beyazlı forma ile oynadığı 37 maçta rakip fileleri 20 kez havalandırarak kariyer rekorunu da kırdı. Beşiktaş formasıyla 3 kulvarda gol atan Cenk Tosun, Finlandiya karşısında da A Milli Takım adına 2 gol birden kaydederek 3 puanı getiren isim oldu. Cenk Tosun bu golle 4 kulvarda birden gol atma başarısı göstererek kendi kariyerine de uluslararası bir rekor daha eklemiş oldu.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:10
- Volkan Demirel'in cezası belli oldu!
Toplam 24
Yorum
ultraslan çok komik ...gelsin ben ona hakaret edeyim o parayı da ben vereyim...çünkü hakaret etmek baya bi ucuz imiş.:)
- Yıldızlar sahaya!
Toplam 2
Yorum
1903 HAYDI MAÇA MAÇAAAAA ikisini de çok özledik
- Volkan Demirel'in cezası belli oldu!
Toplam 24
Yorum
KÖRFEZ Yaziklar olbun bü T F F ye bir daha acizligini ortaya koydu bu komik ceza icin aziz baskandan nekadar korkuyorlar pes vallahi yaziklar olsun
Cenk Tosun 4 kulvarda birden gol attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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