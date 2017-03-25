 Arda ‘96’ oldu – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Arda ‘96’ oldu

    Arda ‘96’ oldu
    1987 doğumlu , forması altında 96. kez forma giydi. Kosova maçında Tugay Kerimoğlu'nu geçip en çok A Milli olan 4. oyuncu olan Barcelonalı yıldız, 102 maç oynayan 3. sıradaki Bülent Korkmaz'a bir adım daha yaklaştı. En çok milli olan oyuncu 120 maçla Rüştü Reçber.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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