 A Milli Futbol Takımı Eskişehir'de – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    A Milli Futbol Takımı Eskişehir'de

    A Milli Futbol Takımı Eskişehir'de

    Ay-yıldızlı ekip, 27 Mart'ta Yeni Eskişehir Stadı'nda özel maçta Moldova ile karşılaşacak.

    A Milli Futbol Takımı, 27 Mart Pazartesi günü Moldova ile Eskişehir'de oynayacağı özel karşılaşma için kente geldi.

    Özel uçakla Antalya'dan Eskişehir'e gelen milli takım kafilesini, Hasan Polatkan Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.

    Taraftarlar, milli oyuncu Arda Turan ile fotoğraf çektirdi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve futbolcular, güvenlik tedbirleri altında otobüsle kamp yapacakları otele hareket etti.

    Milliler, Moldova maçı öncesi ilk çalışmasını bu akşam Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

    Milli takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki beşinci maçında dün Antalya'da yaptığı maçta Finlandiya'yı 2-0 yenmişti.

    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:23
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