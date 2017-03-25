A Milli Futbol Takımı Eskişehir'de
Ay-yıldızlı ekip, 27 Mart'ta Yeni Eskişehir Stadı'nda özel maçta Moldova ile karşılaşacak.
A Milli Futbol Takımı, 27 Mart Pazartesi günü Moldova ile Eskişehir'de oynayacağı özel karşılaşma için kente geldi.
Özel uçakla Antalya'dan Eskişehir'e gelen milli takım kafilesini, Hasan Polatkan Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, milli oyuncu Arda Turan ile fotoğraf çektirdi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve futbolcular, güvenlik tedbirleri altında otobüsle kamp yapacakları otele hareket etti.
Milliler, Moldova maçı öncesi ilk çalışmasını bu akşam Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleştirecek.
Milli takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki beşinci maçında dün Antalya'da yaptığı maçta Finlandiya'yı 2-0 yenmişti.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:23
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 10
Yorum
İnler Güzel oyuncu bence göndermemek lazım bir boşluk olursa o boşluğu çok güzel dolduruyor
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 10
Yorum
karakartal türkiyede bu adam gibi geriden ileriye isabetli uzun pas kesebilen bir adam yok fizik olarakta iyi durumda bence iyi bir alternatif. kalmalı
- Geçti o günler!
Toplam 14
Yorum
mehmet Fenerbahçe taraftarı olarak biz de UEFA kupasını kazanalım derken kastettiğimiz bu değildi.
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