3 isim aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da Volkan Babacan, Volkan Şen ve Ömer Toprak, Fatih Terim'in izniyle Moldova maçının aday kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nda Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Şen, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in izni ile kamptan ayrıldı.



Bu üç futbolcu, Moldova hazırlık maçının kadrosunda yer almayacak.



Federasyondan yapılan açıklama şöyle;



"2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde dün akşam Finlandiya'yı 2-0 mağlup eden A Milli Takım'da Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Şen, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in verdiği izin ile kamptan ayrıldı. Bu üç futbolcu, Moldova hazırlık maçının kadrosunda yer almayacak."