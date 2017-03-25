3 isim aday kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da Volkan Babacan, Volkan Şen ve Ömer Toprak, Fatih Terim'in izniyle Moldova maçının aday kadrosundan çıkarıldı.
Bu üç futbolcu, Moldova hazırlık maçının kadrosunda yer almayacak.
Federasyondan yapılan açıklama şöyle;
"2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde dün akşam Finlandiya'yı 2-0 mağlup eden A Milli Takım'da Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Şen, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in verdiği izin ile kamptan ayrıldı. Bu üç futbolcu, Moldova hazırlık maçının kadrosunda yer almayacak."
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:40
- Volkan Demirel'in cezası belli oldu!
Toplam 24
Yorum
ultraslan çok komik ...gelsin ben ona hakaret edeyim o parayı da ben vereyim...çünkü hakaret etmek baya bi ucuz imiş.:)
- Yıldızlar sahaya!
Toplam 2
Yorum
1903 HAYDI MAÇA MAÇAAAAA ikisini de çok özledik
- Volkan Demirel'in cezası belli oldu!
Toplam 24
Yorum
KÖRFEZ Yaziklar olbun bü T F F ye bir daha acizligini ortaya koydu bu komik ceza icin aziz baskandan nekadar korkuyorlar pes vallahi yaziklar olsun
3 isim aday kadrodan çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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