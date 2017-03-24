Terim’le 132. maç
Fatih Terim, Türkiye'nin başında bugün 132. sınavını verecek.
546. RANDEVUMUZ
Finlandiya'ya karşı 546. maçına çıkacak milli takımımız, bugün 206. zaferi için mücadele edecek. 94 yıllık tarihinde oynadığı 545 karşılaşmanın 205'ini kazanan ay-yıldızlılar, 214 yenilgi, 126 da beraberlik elde etti. Milliler attığı 715 gole karşılık da 792 gol yedi.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:18
- Ribery bombası!
Toplam 15
Yorum
TS taraftari olarak kesinlikle karsiyim Yonetimin artik dikkat edip 25 yas ustu oyuncu transfer etmemesi lazim. Bu adamin maasi odeyecegimize 2 tane genc oyuncu alinir.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
ahmet34 beşiktaş tarihindeki en iyi ön liberodur bence atiba . bizim ligde bu adam 38 yaşına kadar oynar yapın yeni sözleşme hak ediyor.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
bjktufan quaresma da olduğu gibi atibayla da 2020 ye kadar uzatılsın adam tam profesyonel futbolu bıraktıktan sonra da kulüpte kalmalı
Terim’le 132. maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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