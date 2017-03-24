 Terim’le 132. maç – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Terim’le 132. maç

    Terim’le 132. maç

    , Türkiye'nin başında bugün 132. sınavını verecek.

    A Milli Takım ile oynadığı 131 maçta 67 kez galibiyet sevinci yaşayan Terim, 32'şer beraberlik ve mağlubiyet aldı. Ay-yıldızlılar, Terim yönetiminde 196 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 137 gol gördü.

    546. RANDEVUMUZ
    Finlandiya'ya karşı 546. maçına çıkacak milli takımımız, bugün 206. zaferi için mücadele edecek. 94 yıllık tarihinde oynadığı 545 karşılaşmanın 205'ini kazanan ay-yıldızlılar, 214 yenilgi, 126 da beraberlik elde etti. Milliler attığı 715 gole karşılık da 792 gol yedi.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:18
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