Terim: Güzel bir galibiyet, doğru bir oyun
Türkiye A Milli Futbol Direktörü Fatih Terim, Finlandiya karşısında Güzel bir galibiyet, doğru bir oyun olduğunu söyledi.
oyun oyuncularımı kutluyorum. Galibiyetler, 3 puanlar her zaman önemli" dedi.
Finlandiya karşısında güzel bir galibiyet, doğru bir oyun olduğunu ifade eden Terim, "Oyuncularımı kutluyorum. Galibiyetler, 3 puanlar her zaman önemli. Bir pozisyon haricinde pozisyon vermemek önemli. Skoru korumak gibi bir durum olmadı ama alanlarımızı iyi kapattığımızı düşünüyorum. Zaman zaman çabuk çıktık. Rahat bir galibiyet aldık. Uzun zamandır Finlandiya'nın 2 farkla mağlup olmadığını düşünürsek güzel şimdi Eskişehir'e gidiyoruz" diye konuştu.
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanımızda olduğunu söyledi"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maç öncesinde kendilerine yaptığı ziyaretle ilgili Fatih Terim, "Sağ olsun bize yanımızda olduğumuzu ifade etti. Başarılar diledi kendisine sonsuz teşekkürler ederiz" dedi.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:25
- Ekici’ye 1 milyon euro imza parası
Toplam 41
Yorum
Vatandaş Doğrusözlü Fenere verdiği söz tamamen duygusalmış(!!!) demekki. Aziz Yıldırım sonra battık yabancı futbolcu kısıtlaması gelsin diye ağlama ama.
- Milli 'Cenk'aver
Toplam 7
Yorum
vasat futbol 2 tane sans golunden baska,bir sey yapmadik, zayif finlandiya bile bizi ezdi, bu futbolla ukrayna ve hirvatistan bizi ezer gecer!!!!!!!
- G.Saray'da mali kongre yarın yapılacak
Toplam 9
Yorum
FUITBOL USA OZBEKLERIN ESERLERI: OTELIN INSAATI DURDU, SAMIYON TAKIMIN EN IYI OYUNCULARI SATILDI, RIVA FLORYA GITTI.AVRUPA HAYAL SEYIRCI VE SPANSOR YOK.
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