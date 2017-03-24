 Terim: Güzel bir galibiyet, doğru bir oyun – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Terim: Güzel bir galibiyet, doğru bir oyun

    Terim: Güzel bir galibiyet, doğru bir oyun

    Türkiye A Milli Futbol Direktörü , Finlandiya karşısında Güzel bir galibiyet, doğru bir oyun olduğunu söyledi.

    Türkiye A Milli Futbol Direktörü , Finlandiya maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terim, "Güzel bir galibiyet, doğru bir
    oyun oyuncularımı kutluyorum. Galibiyetler, 3 puanlar her zaman önemli" dedi.

    Finlandiya karşısında güzel bir galibiyet, doğru bir oyun olduğunu ifade eden Terim, "Oyuncularımı kutluyorum. Galibiyetler, 3 puanlar her zaman önemli. Bir pozisyon haricinde pozisyon vermemek önemli. Skoru korumak gibi bir durum olmadı ama alanlarımızı iyi kapattığımızı düşünüyorum. Zaman zaman çabuk çıktık. Rahat bir galibiyet aldık. Uzun zamandır Finlandiya'nın 2 farkla mağlup olmadığını düşünürsek güzel şimdi Eskişehir'e gidiyoruz" diye konuştu.

    "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanımızda olduğunu söyledi"
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maç öncesinde kendilerine yaptığı ziyaretle ilgili Fatih Terim, "Sağ olsun bize yanımızda olduğumuzu ifade etti. Başarılar diledi kendisine sonsuz teşekkürler ederiz" dedi.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:25
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