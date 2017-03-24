Önceligimiz 3 puan

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Finlandiya maçı öncesi “Felsefemiz 1990’dan beri belli. Hep hücum... İsteğimiz iyi oyundan önce 3 puan” dedi

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Finlandiya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Finlandiya'yı öven Terim, "Belki 1 puanı var ama organize şekilde defansı çok iyi yapan bir takımla karşılaşacağız. Dikkat etmeliyiz. Antalya'da seyirciyle birlikte ilk andan itibaren arzulu bir takım bekliyorum. İyi oyunla birlikte 3 puanı almak istiyoruz. Ama önceliğim 3 puan, sonra iyi oyun. Saha içinde numaraların fazla önemi yok. Önemli olan felsefe. Ben tercihimi 1990'larda hücumdan yana yapmışım. Yine öyle oynayacağız" dedi.



SAMİMİ BİR SEVGİ...

Terim, "Podolski'nin milli takıma vedası gibi siz de bazı isimlere jübile yapmayı düşünür müsünüz?" sorusuna ise: "Bülent Korkmaz ve Tugay Kerimoğlu gibi bazı arkadaşlara ödül vermiştik. Mesela ben de Fiorentina'nın davetinde çok mutlu oldum. Çok şeyi gördüm, devlet nişanından tutun bir çok ödül aldım ama Fiorentina'da bazı şeyler farklı anlam yükledi. Samimi sevgi bir başka oluyormuş. Bana gelen davetin mektubunu çok okutmak isterim herkese" şeklinde yanıt verdi.



DİREKT GİDELİM

Usta hoca, Türkiye'nin EURO 2024 adaylığından, yabancı sınırına kadar pek çok konuya da yanıt verdi: "2024'ü alırız inşallah direkt gideriz. Ülkemizde yapılmasını isteriz ve buna layığız. 'Yabancı kuralı geldi işler zora girdi' deniyor. Yok öyle bir şey. Hiç kimseye mani değil. 20-30 oyuncumuzu Avrupa'ya göndersek milli takım zaten belli olur. Oyuncular bu yarışın içinde olmalı. Her kaybeden bunları bahane edecekse, kuralın önemi yok. Yönetimsel hataları herkes söylesin."