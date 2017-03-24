Önceligimiz 3 puan
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Finlandiya maçı öncesi “Felsefemiz 1990’dan beri belli. Hep hücum... İsteğimiz iyi oyundan önce 3 puan” dedi
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Finlandiya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Finlandiya'yı öven Terim, "Belki 1 puanı var ama organize şekilde defansı çok iyi yapan bir takımla karşılaşacağız. Dikkat etmeliyiz. Antalya'da seyirciyle birlikte ilk andan itibaren arzulu bir takım bekliyorum. İyi oyunla birlikte 3 puanı almak istiyoruz. Ama önceliğim 3 puan, sonra iyi oyun. Saha içinde numaraların fazla önemi yok. Önemli olan felsefe. Ben tercihimi 1990'larda hücumdan yana yapmışım. Yine öyle oynayacağız" dedi.
SAMİMİ BİR SEVGİ...
Terim, "Podolski'nin milli takıma vedası gibi siz de bazı isimlere jübile yapmayı düşünür müsünüz?" sorusuna ise: "Bülent Korkmaz ve Tugay Kerimoğlu gibi bazı arkadaşlara ödül vermiştik. Mesela ben de Fiorentina'nın davetinde çok mutlu oldum. Çok şeyi gördüm, devlet nişanından tutun bir çok ödül aldım ama Fiorentina'da bazı şeyler farklı anlam yükledi. Samimi sevgi bir başka oluyormuş. Bana gelen davetin mektubunu çok okutmak isterim herkese" şeklinde yanıt verdi.
DİREKT GİDELİM
Usta hoca, Türkiye'nin EURO 2024 adaylığından, yabancı sınırına kadar pek çok konuya da yanıt verdi: "2024'ü alırız inşallah direkt gideriz. Ülkemizde yapılmasını isteriz ve buna layığız. 'Yabancı kuralı geldi işler zora girdi' deniyor. Yok öyle bir şey. Hiç kimseye mani değil. 20-30 oyuncumuzu Avrupa'ya göndersek milli takım zaten belli olur. Oyuncular bu yarışın içinde olmalı. Her kaybeden bunları bahane edecekse, kuralın önemi yok. Yönetimsel hataları herkes söylesin."
SAMİMİ BİR SEVGİ...
Terim, "Podolski'nin milli takıma vedası gibi siz de bazı isimlere jübile yapmayı düşünür müsünüz?" sorusuna ise: "Bülent Korkmaz ve Tugay Kerimoğlu gibi bazı arkadaşlara ödül vermiştik. Mesela ben de Fiorentina'nın davetinde çok mutlu oldum. Çok şeyi gördüm, devlet nişanından tutun bir çok ödül aldım ama Fiorentina'da bazı şeyler farklı anlam yükledi. Samimi sevgi bir başka oluyormuş. Bana gelen davetin mektubunu çok okutmak isterim herkese" şeklinde yanıt verdi.
DİREKT GİDELİM
Usta hoca, Türkiye'nin EURO 2024 adaylığından, yabancı sınırına kadar pek çok konuya da yanıt verdi: "2024'ü alırız inşallah direkt gideriz. Ülkemizde yapılmasını isteriz ve buna layığız. 'Yabancı kuralı geldi işler zora girdi' deniyor. Yok öyle bir şey. Hiç kimseye mani değil. 20-30 oyuncumuzu Avrupa'ya göndersek milli takım zaten belli olur. Oyuncular bu yarışın içinde olmalı. Her kaybeden bunları bahane edecekse, kuralın önemi yok. Yönetimsel hataları herkes söylesin."
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- NBA tarihine geçen "triple double"
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Hiç üçlük atmamış sanki bu rekora özel oynamış gibi..
- UEFA Başkanı Ceferin'den değişiklik sinyali
Toplam 1
Yorum
ali kırcı son 11 yılda 6 kupayı real ve barca almış son 3 yılda final oynayan 6 takımın 5i ispanyol rekabetmi kalmış arkadaş..
- Haydi Türkiyem tam zamanı!
Toplam 16
Yorum
ts61 mehmet topal selcuk inan formsuz almisin ilk 11e turkiyede futbolcu mu yok rezillik ya volkan sen almisin ilk 11 birak bu isleri artik
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