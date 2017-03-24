Milli 'Cenk'aver

MİLLİLERDEN ERKEN GOL

Mücadelenin 9.dakikasında İsmail Köybaşı'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada ön direkte Olcay Şahan son bir dokunuşla topu arka direğe gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Cenk Tosun'un arka direkte bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak Lukas Hradecky'nin solundan ağlarla buluştu ve milli takım 1-0 öne geçti.

CENK YİNE SAHNEDE

13.dakikada sağ kanattan kazandığımız korneri kullanan Selçuk İnan'ın ceza alanına gönderdiği ortasına ön direkte iyi yükselen Cenk Tosun, güzel bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Lukas Hradecky'nin sağından ağlarla buluştu. Millilerimiz bu golle skoru 2-0'a getirdi.

Bu golün ardından oyun kontrolünü elinde tutan millerimiz rakibe fırsat vermemeye çalıştı.

FİNLANDİYA GOLE YAKLAŞTI

42.dakikada Teemu Pukki'nin pasıyla topla buluşan Perparim Hetemaj'nın ceza yayı içerisinden kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak üst kale direğiyle sağ direğin birleştiği noktadan geri geldi.

İlk yarı 2-0 üstünlüğümüz ile sonlandı.

İkinci yarıda daha ileride oynamaya çalışan bir Finlandiya vardı. Mücadele eşiği yüksek bir ikinci devre oynandı.

Zaman zaman sertleşen oyunda toplam 6 sarı kart çıktı, bu kartlardan 5'i Finlandiya'ya ve 1'i oyunu geciktirmesi nedeniyle Selçuk İnan'a verildi.



ENES DİREĞE TAKILDI!

90+2.dakikada Ay-yıldızlı ekibimiz 3. gole çok yaklaştı. Gökhan Gönül'ün ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Enes Ünal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten geri geldi. Ardından Volkan Şen ve Arda Turan'ın vuruşlarında top Finlandiya savunmasından döndü.



Kalan dakikalarda rakibine fırsat tanımayan Ay-Yıldızlı ekibimiz, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla puanını 8 yapan millilerimiz maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Finlandiya ise 1 puanla 5.sırada kaldı.

DİĞER MAÇLAR 22.45'TE

Grubun 10 puanlı lideri Hırvatistan, 8 puanla ikinci sırada yer alan Ukrayna'yı konuk edecek. Grubun bir diğer maçında 7 puanlı İzlanda Kosova'yı ağırlayacak. Bu iki mücadelede 22.45'te başlayacak.