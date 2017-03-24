 Kanerva: Türkiye'nin şansı devam ediyor – Fotomaç – 24 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kanerva: Türkiye'nin şansı devam ediyor

    Kanerva: Türkiye'nin şansı devam ediyor

    Finlandiya Teknik Direktörü , oyuna kötü başladıklarını ve erken yedikleri iki golle mağlup olduklarını söyledi.

    Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kanerva, maça kötü başladıklarını belirterek erken yedikleri golün iyi olmadığını söyledi.

    Maçın ilerleyen dakikalarında iyi mücadele edip gol pozisyonları da yakaladıklarını dile getiren Kanerva, "İkinci yarı oyunun içinde hakim olmaya çalıştık. Türkiye iyi oynadı biz de etkili olamadık. Takım olarak iyi oynadılar. Bu galibiyetle Türkiye'nin dünya kupası şansı devam ediyor, taraftarı da tebrik ediyorum. Bizim oyucularımız için de güzel bir tecrübe oldu" dedi.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kanerva: Türkiye'nin şansı devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.