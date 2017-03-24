Kanerva: Türkiye'nin şansı devam ediyor
Finlandiya Teknik Direktörü Markku Kanerva, oyuna kötü başladıklarını ve erken yedikleri iki golle mağlup olduklarını söyledi.
Maçın ilerleyen dakikalarında iyi mücadele edip gol pozisyonları da yakaladıklarını dile getiren Kanerva, "İkinci yarı oyunun içinde hakim olmaya çalıştık. Türkiye iyi oynadı biz de etkili olamadık. Takım olarak iyi oynadılar. Bu galibiyetle Türkiye'nin dünya kupası şansı devam ediyor, taraftarı da tebrik ediyorum. Bizim oyucularımız için de güzel bir tecrübe oldu" dedi.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:26
- Ekici’ye 1 milyon euro imza parası
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Yorum
Vatandaş Doğrusözlü Fenere verdiği söz tamamen duygusalmış(!!!) demekki. Aziz Yıldırım sonra battık yabancı futbolcu kısıtlaması gelsin diye ağlama ama.
- Milli 'Cenk'aver
Toplam 7
Yorum
vasat futbol 2 tane sans golunden baska,bir sey yapmadik, zayif finlandiya bile bizi ezdi, bu futbolla ukrayna ve hirvatistan bizi ezer gecer!!!!!!!
- G.Saray'da mali kongre yarın yapılacak
Toplam 9
Yorum
FUITBOL USA OZBEKLERIN ESERLERI: OTELIN INSAATI DURDU, SAMIYON TAKIMIN EN IYI OYUNCULARI SATILDI, RIVA FLORYA GITTI.AVRUPA HAYAL SEYIRCI VE SPANSOR YOK.
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