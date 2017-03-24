Kanerva: Hedefimiz yok ama...

Finlandiya Teknik Direktörü Markku Kanerva, Dünya Kupası'na gitmek gibi bir hedeflerinin olmadığını ancak maçın hem Türkiye hem de kendileri için zor olacağını söyledi.

Kanerva, "Bizim amacımız gruptan çıkıp Dünya Kupası'na gitmek değil, iyi mücadele edip iyi bir sonuç almaktır. Gruptaki diğer maçlarımızın ardından hedefimizi belirleyeceğiz. İki takım için de zor bir maç olacak. Türkiye'nin tüm oyuncuları önemli. O yüzden bir oyuncuya kilitlenmeyeceğiz. Takım olarak iyi bir savunmayı hedefliyoruz" dedi.