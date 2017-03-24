İzlanda istediğini aldı

Mücadelenin ilk yarısında konuk İzlanda, 25. dakikada Björn Sigurdarson ile 1-0 öne geçti. 35. dakikada Gylfi Sigurdsson penaltıdan attığı golle Kosova karşısında durumu 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Ev sahibi Kosova 52'de Atdhe Nuhiu ile farkı 1'e indirse de kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve İzlanda mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından İzlanda geride kalan 5 maçın ardından puanını 10 yaptı ve grupta 2. sıraya yükseldi. Kosova ise 1 puanla son sırada yer aldı.

I Grubu Puan Durumu

1 . Hırvatistan (13)

2. İzlanda (10)

3. Ukrayna (8)

4. Türkiye (8)

5. Finlandiya (1)

6. Kosova (1)