İzlanda istediğini aldı
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin grubunda yer alan Kosova ile İzlanda Loro Boriçi Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısında konuk İzlanda, 25. dakikada Björn Sigurdarson ile 1-0 öne geçti. 35. dakikada Gylfi Sigurdsson penaltıdan attığı golle Kosova karşısında durumu 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Ev sahibi Kosova 52'de Atdhe Nuhiu ile farkı 1'e indirse de kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve İzlanda mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından İzlanda geride kalan 5 maçın ardından puanını 10 yaptı ve grupta 2. sıraya yükseldi. Kosova ise 1 puanla son sırada yer aldı.
I Grubu Puan Durumu
1 . Hırvatistan (13)
2. İzlanda (10)
3. Ukrayna (8)
4. Türkiye (8)
5. Finlandiya (1)
6. Kosova (1)
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:45
- Ekici’ye 1 milyon euro imza parası
Toplam 41
Yorum
Vatandaş Doğrusözlü Fenere verdiği söz tamamen duygusalmış(!!!) demekki. Aziz Yıldırım sonra battık yabancı futbolcu kısıtlaması gelsin diye ağlama ama.
- Milli 'Cenk'aver
Toplam 7
Yorum
vasat futbol 2 tane sans golunden baska,bir sey yapmadik, zayif finlandiya bile bizi ezdi, bu futbolla ukrayna ve hirvatistan bizi ezer gecer!!!!!!!
- G.Saray'da mali kongre yarın yapılacak
Toplam 9
Yorum
FUITBOL USA OZBEKLERIN ESERLERI: OTELIN INSAATI DURDU, SAMIYON TAKIMIN EN IYI OYUNCULARI SATILDI, RIVA FLORYA GITTI.AVRUPA HAYAL SEYIRCI VE SPANSOR YOK.
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