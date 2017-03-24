 İzlanda istediğini aldı – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    istediğini aldı

    İzlanda istediğini aldı

    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin grubunda yer alan ile Loro Boriçi Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    Mücadelenin ilk yarısında konuk , 25. dakikada Björn Sigurdarson ile 1-0 öne geçti. 35. dakikada Gylfi Sigurdsson penaltıdan attığı golle karşısında durumu 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

    Ev sahibi Kosova 52'de Atdhe Nuhiu ile farkı 1'e indirse de kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve İzlanda mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

    Bu sonucun ardından İzlanda geride kalan 5 maçın ardından puanını 10 yaptı ve grupta 2. sıraya yükseldi. Kosova ise 1 puanla son sırada yer aldı.

    I Grubu Puan Durumu

    1 . Hırvatistan (13)

    2. İzlanda (10)

    3. Ukrayna (8)

    4. Türkiye (8)

    5. Finlandiya (1)

    6. Kosova (1)

    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:45
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